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В Польше прошла первая православная служба по-белорусски

  • 19.03.2023, 16:40
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В Польше прошла первая православная служба по-белорусски
Иллюстративное фото

Священник отметил, что подобные богослужения помогут формированию новой Беларуси.

В Варшаве прошла первая в Польше православная литургия на белорусском языке, информирует Radio Doxa со ссылкой на IAR. Служба состоялась в часовне Святого Григория Перадзе в варшавском районе Охота.

Ее возглавил православный священник, отец Анджей Кузьма. Он сказал, что благодаря богослужениям формируется община белорусов для построения нового демократического государства.

По словам Натальи Гаркович, на службе присутствовало много беларусов, которые приезжали в Польшу в течение последних двух лет после фальсификации выборов

Службы на белорусском языке будут проходить раз в месяц, ближайшие состоятся 30 апреля и 14 мая.

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