Что рассказали в КГБ об иностранце, который якобы стрелял в силовиков в Гродно 19.03.2023, 17:30

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Версия лукашистов.

В Комитете государственной безопасности сообщили, что в Гродно во время оказания вооруженного сопротивления спецподразделению КГБ был убит иностранный гражданин. Информация опубликована на сайте Комитета госбезопасности.

В сообщении говорится, что при проведении специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, которые проникли на территорию Беларуси с целью совершения террористической акции, в воскресенье, 19 марта, был ликвидирован иностранный гражданин Л. В ведомстве уточнили, что все произошло в Гродно на улице Курчатова.

Силовики утверждают, названный гражданин с использованием автоматического оружия, а также путем подрыва боевых гранат, оказал вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группа «А».

Сообщается, что по данному факту следственным управлением Комитета госбезопасности было возбуждено уголовное дело. Кроме того, совместно с Госпогранкомитетом, МВД и другими правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия.

Cотрудники силовых структур и гражданские лица при проведении спецоперации, как утверждают в КГБ, не пострадали.

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