Лукашисты попали в жесткую «металлическую» ловушку 2 Артем Черников

19.03.2023, 18:09

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БМЗ взял курс на дно.

В последнее время к белорусскому режиму все чаще применима фраза «достигли дна, а снизу постучали». Куда ни плюнь, попадешь в проблемы: то экономика, вопреки приказам лукашистов, все никак не восстанавливается, то партизаны пугают, то целые предприятия вынуждены останавливаться.

Если с экономикой лукашисты все списывают на санкции Запада, которые «укрепляют» и «закаляют» белорусскую экономику, то с предприятиями все очень плохо на протяжении последних 10 лет. Одним из таких примеров является ушедший в закат некогда спонсор всей инфраструктуры Жлобина — «Белорусский металургический завод» (БМЗ).

Еще до начала полномасштабной войны на заводе началась серьезная рецессия. По последним предоставленным данным за 2020 год, БМЗ заработал 34 тысячи белорусских рублей чистой прибыли, что является катастрофой для предприятия, где работают 11 тысяч человек. Ну, а общая задолженность перед кредиторами в это время составила 3,6 миллиарда рублей, что по факту ставит жирный крест на всей деятельности завода.

На днях рабочие БМЗ мне сообщили, что на производстве возникла серьезная проблема с загрузкой метизных цехов. В номенклатуре изделий, выпускаемых в цехах метизного производства: металлокорд и бронзированная бортовая проволока для армирования автомобильных шин, а также латунированная проволока для армирования рукавов высокого давления RML. Кроме этого, в состав номенклатуры выпускаемой продукции метизного производства входит проволока сварочная (омедненная и неомедненная), пружинная, арматурная, спицевая, гвоздевая, общего назначения.

Так как на БМЗ в условиях одного предприятия создан полный технологический цикл и до метизного цеха металл проходит сложный цикл различных метаморфоз (выплавка, травление, химическая обработка, волочение) - страдает почти все предприятие. То есть при низкой выработке цеха с конечной продукцией (метизного) сокращается нагрузка на сталеплавильное и на прокатное производство, где и получают проволоку для конечного продукта металлокорда. А вместе с ними работы лишаются и цеха инфраструктуры предприятия. Фактически из-за сложности данной цепи и полного взаимодействия между цехами проблема касается всего предприятия.

В данный момент 300 работников сталепроволочных цехов были переведены на другие производства из-за отсутствия загрузки, и еще 100 человек проходят переобучение, чтобы хоть чем-то зарабатывать на жизнь.

Мало кто знает, но еще до введения санкций завод нуждался в спасении, и лукашисты разработали целый план, который на сегодняшний день можно официально объявить провальным. Суть его заключалась в следующем: белорусские банки списывают часть задолженности БМЗ, взятой на себя министерством финансов, а часть валютного долга, размером в 400 млн. долларов, перевели в бюджетный займ, конвертируя в белорусские рубли, установив срок погашения до 2050 года включительно. На деле же это просто красивое списание долга, чтобы не выглядело слишком подозрительно. Перевод в рубли дает страховку, что долг, взятый в долларах, будет снижаться за счет роста курса обмена. То есть, даже составляя подобные планы, назначенцы признают свою несостоятельность в управлении, при котором предприятию точно не выжить.

Нынешняя ситуация с проблемами загрузки не имеет причин — это следствие. На самом деле, БМЗ «умер» еще в 2019 году, когда банки взяли на себя долги предприятия признав его крах . Ждать просвета уже не приходится, ведь та реструктуризация долгов на 30 лет применилась до введения санкций, и даже тогда этот срок казался чрезмерно большим. Теперь же, когда от сотрудничества с БМЗ отказались завидные партнеры, такие как Pirelli, Yokohama, Scandia Steel, Goodyear, не хватит и столетия, чтобы честно закрыть все долги, а не списать на население, как это принято в луканомике.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»