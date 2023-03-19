Надо признавать преступника преступником Юрий Бутусов

19.03.2023, 19:07

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И это должен сделать суд.

1. Путин стал первым главой государства, обладающего ядерным оружием, и постоянного члена Совета безопасности ООН, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда.

2. Путин стал третьим в истории Международного уголовного суда главой государства, на которого выписали ордер — ранее ордер был выписан на арест президента Судана Омара Аль-Башира, и на лидера Ливии Муаммара Каддафи. Аль-Башир правил 30 лет, был отстранен от власти в результате переворота, находится в тюрьме. Каддафи правил 42 года, был отстранен от власти в результате восстания, убит при задержании своими согражданами.

3. В рамках решения международного суда, согласно Римскому уставу, Путин должен быть арестован на территории 122 стран мира, ратифицировавших Римский устав, определяющий полномочия международного уголовного суда. РФ отрезается от полноценных дипломатических отношений с половиной стран мира.

4. Страны Запада сделали еще один важный шаг, чтобы показать, что никаких компромиссов с РФ не будет, пока Украина при поддержке мира не добьется победы. Это невероятно важно.

5. Что делать Украине?

Украина не ратифицировала Римский устав из-за опасений, что РФ будет подавать иски против украинцев. Но в 2016 году МКС признал нападение РФ на Украину оккупацией, РФ вышла из состава наблюдателей в МКС. А теперь новое решение просто ставит Путина вне закона, и этот рычаг нам выгодно использовать для того, чтобы блокировать всю российскую деятельность в странах, ратифицировавших Римский устав. Связь с Путиным теперь является основанием для расследования и наложения юридических ограничений. Думаю, теперь дело принципа для Украины ратифицировать Римский устав.

Министр иностранных дел Кулеба должен прекратить практику назначения чьих-то любовниц и безумцев послами Украины, и искать послов среди разбирающихся в международном публичном праве и дипломатии, потому что ордер против Путина открывает большие возможности для наступательных действий украинских дипломатов против РФ.

К нашему стыду, до сих пор ни один украинский суд не признал ответственность Путина. Международный уголовный суд вину Путина признал менее чем через год, а украинские власти оказались не способны даже за девять лет признать Путина преступником. Оснований для осуждения Путина много, например, с 2014-го были основания для осуждения Путина по делу о гибели украинских воинов под Иловайском, но и Порошенко и Зеленский блокировали этот процесс, и поэтому приговора по Путину по делу нет. Вновь заглянуть в глаза Путину президент Зеленский уже не сможет, после того, как российские войска создают прямые соглашения с президентом РФ невозможны. Следует признавать преступника преступником, это должен сделать украинский суд.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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