Видеофакт: пес пришел на могилу защитника Украины 2.03.2023, 3:42

Кадры растрогали пользователей Сети.

Украинский телеведущий Константин Грубич показал щемящее видео. Печальные кадры его очень задели.

На видео, которое Грубич выложил в Instagram, пес пришел на могилу своего хозяина. Его привела на кладбище девушка. Собака осталась без владельца, потому что тот погиб на фронте.

Пес будто все понимает. Он касается лапой могилы своего хозяина. Собака была очень грустной, щемящие кадры растрогали сеть.

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