«Барселона» подписала контракт с Рональдиньо-младшим

«Барселона» подписала контракт с Рональдиньо-младшим1
- 2.03.2023, 23:50
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Сын легендарного бразильского футболиста пошел по стопам отца.
Сын Роналдиньо подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Жоао Мендес де Ассис Морейра, как и его отец будет выступать в составе «сине-гранатовых». Соглашение с 18-летним нападающим подписано до 2024 года, и уже скоро бразилец начнет выступления за команду «Барселоны» (U-19).
Напомним, что Роналдиньо-старший, будучи футболистом «Барселоны», принял участие в 207 матчах за «сине-гранатовых». В составе каталонского клуба легендарный бразилец забил 94 гола и отдал 70 результативных передач. Он завершил карьеру в январе 2018 года.