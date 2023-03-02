«Барселона» подписала контракт с Рональдиньо-младшим 1 2.03.2023, 23:50

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Сын легендарного бразильского футболиста пошел по стопам отца.

Сын Роналдиньо подписал контракт с «Барселоной». Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Жоао Мендес де Ассис Морейра, как и его отец будет выступать в составе «сине-гранатовых». Соглашение с 18-летним нападающим подписано до 2024 года, и уже скоро бразилец начнет выступления за команду «Барселоны» (U-19).

Напомним, что Роналдиньо-старший, будучи футболистом «Барселоны», принял участие в 207 матчах за «сине-гранатовых». В составе каталонского клуба легендарный бразилец забил 94 гола и отдал 70 результативных передач. Он завершил карьеру в январе 2018 года.

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