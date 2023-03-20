«Зарплатой недовольна, хотя дали такую, как я сама попросила» 20.03.2023, 14:25

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Как белорусские айтишники меняли работу.

Рынок ИТ-вакансий в Беларуси давно в пограничном состоянии — ни жив, ни мёртв. А как затяжной кризис в отрасли сказывается на процессе найма? Журналисты devby.io спросили у айтишников, которые проходили собеседования в Беларуси за последние полгода. Получили три истории.

PM: «Культура приёма на работу снизилась»

Project Manager, опыт в PM — 2 года, опыт в ИТ — 8, за полгода поисков 300 откликов, 20 собеседований, 3 оффера. Зп — 1K.

— Несколько месяцев назад получила оффер на позицию Project Manager в беларусском офисе большой аутсорс-компании.

Опыт в ИТ — 8 лет на разных ролях. Опыт в PM — 2 года.

Начала искать работу в прошлом году, когда стало понятно, что на текущей (аутсорс-компания средних размеров) нас скоро «всех того». Просто поступила настоятельная рекомендация релоцироваться. Некоторых сократили. Я не стала ждать и решила уйти сама по завершении контракта.

Разослала много резюме по всем ролям, которые смогла бы выполнять (начиная от техподдержки и заканчивая HR). За примерно полгода было около трёхсот откликов. Сами рекрутеры мне писали только в линкедине и с предложением релокации. Собесов было штук 20.

На них почти все хотели или специалиста за 300$, или со ста годами стажа, или находящегося в Букингемском дворце. В том числе предлагали платить в конверте (это в маленькой аутсорс-компании). Релокейт тоже предлагали (Литва, Польша, Узбекистан), но для меня этот вариант сегодня не годится. Фидбек почти везде отсутствовал, онбординг тоже. До 2020 года это вызывало бы текучку, но сейчас людям идти некуда, вот и терпят.

Было много хамства. Больше всего удивила компания, которая делает решения на базе Salesforce: кадровица убеждала меня, что до этого я работала не в ИТ. В этой компании ещё какой-то очень христианский состав верхушки, как ни странно.

Офферов было три, два из них мне совсем не подходили. В первом случае зп мне показалась низкой, и я отказалась. Потом пожалела. Надо было идти. Это была геймдев-компания в Гомеле. Во втором случае были очень неприятные фаундеры, они неэтично вели себя на собеседовании: Высказывали много негатива в адрес других, а сами не могли нормально рассказать про работу.

В итоге выбрала третий, от крупной аутсорс-компании. Там было 4 этапа интервью +тестовое. Был небольшой фидбек, онбординг — в виде велком-письма в первый день, всё. Даже офис не показали, мол, всё равно ходить сюда не будешь. Да, тут по-прежнему удалёнка. Нет смысла ходить в минский офис, если часть сотрудников всё равно не в РБ и с командой всё равно надо общаться удалённо. Для компании же это экономия (площади сильно сокращают) и получение лояльности сотрудников без дополнительных усилий.

Предложенной зп недовольна, хотя дали такую, как я сама попросила. А просила я на основании общей печальной картины — вот печально и получилось.

У тебя интересуются про зарплатные ожидания, но вилку при этом никто не называет, даже когда спрашиваешь напрямую. Когда слышат сумму, с тобой не торгуются — просто делают каменные лица, говорят, что свяжутся, и тонут в закате.

Через некоторое время твои ожидания начинают падать. И просишь меньше. В такой вот момент моя нынешняя компания согласилась на озвученную сумму. Хотелось 2К — реальность оказалась в два раза скромнее. И выражать недовольство я им не буду, так как предложила сама.

Работаю на новом месте несколько месяцев, правда уже собираюсь уходить. С точки зрения бизнеса в компании всё выглядит неплохо. Проекты есть, хоть их, наверное, и меньше, чем раньше. И клиент, видимо, поскромнее. Но бенч оплачивается полностью, принудительно в отпуска не отправляют. Есть корпоративный английский, весной-летом обещают тимбилдинг.

А вот в культурном плане там с самого начала всё оказалось не так. Набат из красных колоколов не смолкал, но я закрыла глаза абсолютно на всё, уверив себя, что это большая компания с солидной историей, и значит всё будет хорошо.

На старом месте было грустно, многие нехотя уезжали, некоторые ждали до последнего, кого-то сокращали, другие уходили в никуда. На новом месте ни с кем не общаюсь, только на звонки рабочие хожу. Думаю, настроения тут тоже не очень, но, видимо, принято говорить лишь об успешных успехах, а о тревогах говорить не принято: того глядишь, в психи запишут.

Сейчас общаюсь с EPAM — ищут PM на внутренние проекты. Настроения там кажутся более-менее нормальными.

Резюмируя: культура приёма людей на работу снизилась. Это и про вакансии с обязанностями Стива Джобса за очень низкую зп, и про манеру рекрутеров вести себя, и про отношение к беларуским сотрудникам как к второсортным людям. И если экономическую сопутствующую этой ситуации можно понять, то хамство по отношению к людям нет. Вот и обнажилось то, что внутри.

QA: «Просто демпингуют и ждут нужное число людей»

QA Automation Middle, опыт — 3 года, за 4 месяца поисков работы в РБ прошёл 10 интервью. Офферы были, но не устраивала зп. Нашёл работу в Польше.

— Искал место на позицию QA Automation Middle минувшей осенью-зимой. Рассматривал продуктовые компании или аутсорс, работающий на западный рынок.

Рассылал резюме под конкретные вакансии на работа.бай либо LinkedIn. Общение заканчивалось сразу только в тех случаях, когда для компании была критична работа с какой-либо второстепенной тулой, с которой у меня не было опыта.

В итоге за четыре месяца прошёл около 10 интервью, из них 4 — в аутсорс-компаниях. В одной ещё на этапе собеседования выяснилось, что проект русскоязычный и в нём всё покрыто туманом. Мы сразу поняли, что не подходим друг другу, в итоге — отказ.

В двух других я прошёл технические интервью, позже одна из компаний попросила сделать ещё и тестовое задание. В итоге получил офферы от обеих, но суммы были значительно ниже той, которую просил. Я бы даже сказал, ниже рынка, учитывая позицию/опыт.

Мой стаж в ИТ — три года. Уходил с зп 2K+, искал место на 2,6K. А офферы были на 2K.

Плюс у них не было конкретных проектов, они предлагали для начала наняться в штат. То есть был риск оказаться сразу же на бенче либо попасть на какой-нибудь легаси-финтех. Вот так устроишься и попадёшь на полную ерунду, и отказаться не сможешь, разве что уйти из компании раньше испытательного.

В одной из фирм фидбек пришлось выбивать. После моего отказа никто даже не пытался узнать причины. Такое чувство, что рекрутеры просто пытаются набрать нужное число кандидатов, и так как их намного больше, чем предложений, то просто демпингуют. Я откажу, но взамен придёт ещё несколько, так что можно не париться.

У четвертой компании была самая надёжная репутация. На техсобесе мне понравился проект, да и в принципе мы понравились друг другу. Потом было успешное интервью с заказчиком. В результате, по словам эйчара, заказчик отказался от позиции.

Всё это время я следил в LinkedIn за примерно двумя десятками людей с моим стеком, которые находились в поиске работы. В итоге небольшая часть оказалась в Польше; некоторые убрали плашку, не изменив места текущей работы; другие нашли новое место в компаниях, связанных с РФ; пару человек устроились в продуктовые компании; остальные до сих пор в поиске, некоторые уже полгода.

Важное уточнение: я искал трудоустройство по контракту с привязкой зп к твердой валюте.

Если узнавал, что проект российский, то прекращал общение. Раньше таких компаний было немного, а теперь, такое чувство, процентов 50-60. Это в основном финтех. Вакансий на проекты для российских банков, кстати, очень много.

В B2B тоже, по моим ощущениям, большинство вакансий — это рынок РФ с оплатой в RUB, которые конвертируются по ужасному курсу. В итоге накрутка будет такая же, что и по контракту, но без соцотчислений в РБ + постоянное ожидание дальнейшего обесценивания зп.

По фану пошёл на один собес, с лёгкостью прошёл его и получил оффер. Это было ИП, поэтому все плюшки были для находящихся в РФ, для работающих из РБ — только оплата труда.

Сам я с нового года начал искать работу в Польше. Меньше чем через месяц у меня был оффер от компании с беларусскими корнями. Он покрывал дополнительные расходы на проживание за границей, а остаток получался такой же, какой я искал в РБ «чистыми». Сейчас вижу, что можно было найти предложение и на лучших условиях, но я и так долго просидел без работы, поэтому долго не перебирал.

Сейчас я в Варшаве. О впечатлениях говорить ещё рано.

Разработчик: «Рейты снизились на 10-15%»

.NET и Angular-разработчик, стаж 6 лет, за 5 недель прошёл 15 технических собесов, получил 2 оффера, выбрал на 3K.

Зимой меня уволили. Менеджер просто позвонил и сказал, что у меня 10 рабочих дней, чтобы передать знания.

Следующие пять недель я искал работу на позицию Senior Software Engineer в области .NET и Angular. Мой опыт 6+ лет.

Резюме разослал не очень много. Откликался на все вакансии, связанные с моим главным языком, на devby.io, на rabota.by и в LinkedIn. Отослал резюме в несколько компаний, где не было вакансий, — там, очевидно, отказали.

Откликов за всё время поисков было 40-50. Из крупных компаний был в Andersen. Exadel и EPAM работу предлагают только с релокейтом. У остальных крупных компаний вакансий не видел совсем. Друг из ITechart сказал, что в РБ вакансий нет. Друг из SCAND сказал, что [подходящую] вакансию недавно закрыли.

Кажется, у меня хорошее резюме, поэтому на первое интервью с эйчаром в РБ звали в 40%, если компания российская, то в 5% случаев. Да, от российских компаний на rabota.by сразу шли отказы. У меня только одна догадка на этот счёт — у них оплата в российских рублях, а я бы так не хотел.

На технические собеседования звали реже. Иногда после небольшого разговора с с эйчаром сразу шло интервью с заказчиком. Всего прошёл около 30 собесов с эйчарами и около 15 технических. В итоге получил два оффера от небольших компаний в РБ.

Предложением по зп не очень доволен. Обычно я говорил, сколько получал на старой работе, и от этого отталкивался. Компании торговались, в итоге потерял около 7%.

По ощущениям, рейты по сравнению с началом 2022 года снизились на 10-15%. В 2021-м у меня были офферы на $3100 гросс и $2850 нетто, сейчас — на $3700 гросс и $3000 нетто. Но тогда я был скорее мидл, а сейчас — сеньор, к тому же английский подкачал.

Впрочем, был оффер с зп как и на прошлой работе, но выбрал другую компанию, более надёжную. Из бонусов: оплачивают 50% расходов на изучение английского, тренажёрку не оплачивают. Печеньки в офисе есть :-) Про впечатления говорить ещё рано — только устроился.

Выводы: очень мало вакансий, многие вообще не нанимают в РБ, слишком большая конкуренция, падение рейтов. Фидбек ужасный, иногда эйчары пропадают.

Конкуренция чувствуется и по времени ожидания ответов, и по тому, как приглашают на интервью, и по количеству отказов. Рекрутеры и не скрывают, что хотят посмотреть всех. Раньше искали людей «про запас» и на разные проекты, сейчас — под конкретный проект, причём от кандидата требуют специфических знаний. Если проект американский, могут предложить работать напрямую с заказчиком по НПД.

Итого, раньше компании заманивали как могли. Сейчас разрабы бегают за рекрутерами.

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