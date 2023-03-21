«Будут обдирать простой народ» 5 21.03.2023, 14:31

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В Жодино за счет горожан решили отремонтировать памятник Матери-патриотке.

Монумент Матери-патриотке в Жодино будут ремонтировать за счет добровольных пожертвований горожан и организаций. Как сообщают читатели EX-PRESS.BY, на предприятиях уже началась агитация «на добровольных началах поучаствовать святом для каждого жодинца и белоруса деле».

Жодинский городской исполнительный комитет принял решение от 16 марта 2023 года № 445 «О добровольном перечислении средств» на благоустройство города и выполнение реставрационных работ на историко-культурной ценности «Монумент в честь советской матери-патриотки А.Ф.Куприяновой» в форме ежемесячных отчислений из заработной платы работниками предприятий и организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и жителями города на добровольной основе с марта по август 2023 года.

На сайте Жодинского городского исполнительного комитета появилось обращение к горожанам. В частности, в нем говорится:

«Последняя его реконструкция проводилась более 20 лет назад. В настоящее время требуется специальная его обработка, ремонт штыков, восстановление надписи на постаменте, ремонт самого постамента, реконструкция прилегающей к нему территории, современная подсветка.

Год мира и созидания, празднование двух дат рождения города: исторической — 380-летия с момента первого упоминания о местечке Богуславо Поле — и современной — 60-летия с момента присвоения городу статуса города областного подчинения — лучшие поводы для объединения наших усилий в сохранении исторической памяти путем обустройства самого святого места, куда приезжают поклониться не только жители, но и гости нашего города».

Свое мнение по поводу предстоящего сбора денег на реконструкцию памятника написал читатель сайта из Жодино Денис:

— «Это дело чести каждого!», «Давайте сделаем это всем миром!», «Мы обязаны, в год исторической памяти!» — вот такие сейчас идут политинформации по учреждениям и предприятиям города.

Из бюджета отремонтировать памятник не получится, будут обдирать простой народ. Лично я спросил: «Это дело добровольное»?» Мне сказали: «Да». И я ответил: «Тогда я не хочу». Посмотрим, чем мне это обернется.

В официальном телеграм-канале БЕЛАЗа появилась новость: председатель Жодинского городского исполнительного комитета Дмитрий Заблоцкий призвал горожан в год юбилея Жодино «на добровольных началах поучаствовать в святом для каждого жодинца и белоруса деле».

Монумент Матери-патриотке открыли в 1975 году. Он представляет собой шесть фигур, выполненных из бронзы. Фигура матери — Анастасии Куприяновой — расположена на более высоком постаменте, а на более низком установлены фигуры ее сыновей, уходящих на фронт.

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