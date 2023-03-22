Россиянин запустил надувную ракету «Сармат» на Вашингтон 4 22.03.2023, 15:41

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Нелепую акцию в селе Карабаново высмеяли даже пропагандисты.

В российском Карабаново (Владимирская область) запустили надувную «ядерную ракету». Так называемый «активист» заявил, что целью «Сармата» является столица Соединенных Штатов Америки.

Соответствующим видео поделился один из пропагандистских информационных ресурсов. Россиянин, который осуществил «пуск», считает, что Москве следует выйти из договора от 1994 года о ненацеливании ядерных ракет в ответ на «американскую войну против РФ», пишет obozrevatel.com.

«Активист» прямо угрожает Вашингтону ядерным ударом, поскольку свой воздушный шар он подписал как «Сармат». Это межконтинентальная баллистическая ракета, которой очень любит хвастаться роспропаганда и называет ее «оружием возмездия». Настоящий «Сармат» может нести ядерный заряд в 8 мегатонн на 18 тыс. км (по крайней мере, так утверждают в РФ).

Житель Карабаново считает, что если Москва припугнет Вашингтон «красной кнопкой», то это заставит Штаты прекратить поставлять Украине оружие и «отправлять наемников».

Отметим, что нелепую акцию раскритиковали даже некоторые российские Telegram-каналы. Один из них назвал поступок кринжовым. «Приход весны сильно влияет на некоторых жителей 33-го региона», – пошутил автор поста.

Другой популярный в России Telegram-канал написал, что у Америки есть время «одуматься».

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