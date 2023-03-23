Тихановская в США приветствовала выдачу ордера на арест Путина и призвала «не забывать о Лукашенко» 2 23.03.2023, 20:20

Светлана Тихановская

Также она призвала США принять «новый план Маршалла» для Беларуси.

Беларусь должна войти в европейскую семью наций, стать надежным другом и союзником в демократическом мире. Об этом заявила Светлана Тихановская на проходящем 23 марта в Вашингтоне Форуме Калиновского с участием известных политиков и дипломатов, передает BPN.

Она подчеркнула, что «диктатура заразительна», «тираны учатся друг у друга», и напомнила, что режим Лукашенко сумел сохранить власть, так как «Россия не хочет, чтобы Беларусь была свободной и демократической страной».

Политик призвала США поддерживать Беларусь в борьбе за независимость и демократические ценности, усиливая санкционное давление на Владимира Путина и Александра Лукашенко.

— США следует изучить возможность использования вторичных санкций для выявления и блокировки активов режима за рубежом, — подчеркнула Тихановская, говоря о попытках обойти ограничения и запреты.

Она приветствовала выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина и призвала «не забывать о Лукашенко», который «также разделяет ответственность за преступления против человечности и агрессию».

— Мы должны определить рабочий механизм в рамках международных организаций и за их пределами, который может помочь нам восстановить справедливость в Беларуси и Украине, — сказала Тихановская.

Тихановская призвала США принять «новый план Маршалла»:

— Как и в 1945 году, вы можете помочь восстановить нашу экономику и наши страны. Выиграть войну, не обеспечив мира, — значит оставить открытой дверь для нового конфликта.

Тихановская также призвала Конгресс и президента Джо Байдена стать «лидерами в глобальной борьбе с тиранией».

— Мы видим роль Соединенных Штатов в защите независимости Беларуси и Украины и построении единства демократических государств вокруг этого. Для нас важно иметь скоординированную стратегию ЕС, США, Великобритании и Канады, — отметила Тихановская.

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