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Гиркин объяснил российским военным, как их подставил Путин

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  • 24.03.2023, 8:37
  • 7,516
Гиркин объяснил российским военным, как их подставил Путин

Диверсант назвал «ветеранов СВО» военными преступниками.

Кремль не только сделал сотни тысяч россиян соучастниками своего преступления против мира и Украины, но и крупно подставил всех мобилизованных, кадровых военных и «добровольцев».

Об этом рассказал(российский диверсант Игорь Стрелков-Гиркин.

«С точки зрения законодательства, вся нынешняя СВО так называемая, - неизвестно что. У войск, которые сейчас реально воюют на фронте, нет никакого правового статуса», - отметил он.

Это значит, что после поражения армии РФ в войне против Украины, ни один оккупант не сможет заявить, что выполнял приказ. Юридически он даже не имел права его выполнять, а потому все действия оккупантов - вне закона.

«Как военный, когда не объявлена войны, будет стрелять в представителя другого государства. Он преступник», - резюмировал Стрелков.

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