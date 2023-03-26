Что делать, если смартфон разряжается за ночь 2 26.03.2023, 9:33

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Пять действенных способов исправить ситуацию.

Хотя большинство современных телефонов имеют большое время автономной работы, однако одна из наиболее распространенных проблем со смартфонами — это быстрое разряжение батареи, особенно во время ночного использования.

Из-за этой проблемы вам придется постоянно заряжать телефон, что может повлиять на состояние аккумулятора, пишет techno.nv.ua.

Конечно, важно попытаться определить первопричину этой проблемы и найти ее решение, чтобы сохранить аккумулятор Android.

Почему телефон может разряжаться ночью?

Основными причинами этой проблемы являются энергоемкие программы, работающие в фоновом режиме на телефоне, или функции, которые были активированы в течение ночи. Подобным образом проблема возникла после обновления Операционной системы, указывая на то, что причиной проблемы может быть ошибка ОС.

Во время ночного использования смартфона батарея может разряжаться значительно быстрее, чем при дневных условиях. Это связано с количеством использованной энергии от различных функций смартфона, таких как приложения, связь с Wi-Fi или мобильным интернетом, GPS, аудио и видео воспроизведение и многое другое.

Кроме того, смартфоны используют некоторые функции, чтобы поддерживать связь с сетью во время ночного режима, такие как вибрация, отображение уведомлений и фоновое обновление приложений. Эти функции могут потреблять много энергии, что приводит к быстрому разряду батареи.

Наконец, использование смартфона в качестве будильника также может приводить к быстрому разряжению батареи, поскольку это означает, что смартфон будет включен и будет использовать энергию всю ночь. Если вы хотите уменьшить этот процесс во время ночного использования смартфона, вы можете исключить некоторые функции и приложения, использующие много энергии отключения.

Как справиться с этой проблемой?

Итак, в этой статье мы обсудим девять самых лучших способов исправить ночной разряд аккумулятора на Android. Если ваш смартфон разряжается за ночь, можно попробовать следующие вещи:

Проверьте настройки экрана

Яркость экрана является одним из основных потребителей заряда, поэтому уменьшение его яркости может помочь продлить время работы батареи. Можно также установить таймер автоматического отключения экрана через некоторое время.

Выключите неиспользуемые функции

Например, можно отключить Wi-Fi, Bluetooth, GPS или другие функции, использующие заряд батареи.

Выключите фоновые программы

Если на смартфоне запущено множество фоновых приложений, они могут потреблять значительное количество энергии батареи. Можно закрыть все фоновые программы перед сном.

Проверьте состояние батареи

Если батарея старая или повреждена, то она не будет держать заряд, а ваш гаджет нуждается в диагностике у специалиста.

Включите режим энергосбережения

При включении режима экономии заряда аккумулятора, система ограничивает фоновое использование сети, синхронизацию и службы определения местоположения.

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