«Путин из-за страха такое наговорил» 27.03.2023, 9:00

3,098

НАТО не будет ровно сидеть на месте.

Украинский политолог Алексей Голобуцкий в telegram( прокомментировал заявление Путина о размещении в Беларуси ядерного оружия:

- Заявления Путина о «размещении в Беларуси, но не передаче Беларуси» тактических ядерных ракет - алогическая реакция на банальный страх

Потому что развитие событий очевидно: Путин в нарушение Договора о нераспространении (и «не передача, а просто размещение» не помогут, все равно нарушение) с-отгружает Лукашенко немного ядерки. Так и НАТО тогда не будет ровно сидеть.

То есть, в ответ появятся хотя бы небольшие, однако мощные арсеналы (ядерные или нет — это уже не столь важно) по половине периметра РФ «от 5 до 11 часов» (или «от Турции до Норвегии»). По крайней мере, страны Балтии, Польша и даже Украина — здесь отказа на размещение ждать не приходится, все примут с энтузиазмом. Финляндия, имея таких неадекватов прямо под боком, тоже вряд ли откажется от дополнительного аргумента.

То есть, фактически, 140 км от границы (если от Нарвы) – и питерское Адмиралтейство накроет. 450-600 км (смотря от кого мерить – от нас или от Латвии) – и Кремль. А для ПВО это не расстояния — слишком близко, время на реагирование никакое. Ракетная волна в упор – они просто не успеют как-то среагировать.

Следовательно, ни о каком «увеличении безопасности для России», «дополнительной страховке» априори речь не идет. Риски только растут, причем серьезно. Следовательно, решение очевидно нерационально.

Вывод: действительно, Путин разве что из-за страха такое наговорил. Хотя дал себе время – «до 1 июля».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».