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«Лукашенко засел в бункере в Островце»

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  • 27.03.2023, 14:36
  • 9,888
«Лукашенко засел в бункере в Островце»

Россияне хотят применить ядерное оружие с чужой территории.

На днях Путин заявил о том, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на планы хозяина Кремля. Приводим некоторые их комментарии:

«В Беларусь должен войти полк имени Кастуся Калиновского. Всё».

«Ядерное оружие - главная мечта Луки всегда была, шкловский сожалел, что его увезли из Беларуси по соглашению в 90-х годов».

«Россияне хотят его применить с чужой территории, чтобы ответный удар был не по ним. «Ябатьки» тоже будут уничтожены, пока сипатый гауляйтер спрячется в бункере в Островце. Думаю, он там уже засел».

«У Польши будет аргумент полностью закрыть приграничную кормушку - и транзит, и контрабанду».

«Превентивно следует уничтожить Лукашеску с его бандой».

«Если хранилища уже строятся, то разведка должна знать, где именно они строятся и сказать людям. Народ должен знать, где конкретно это хранилище, чтобы хоть как-то защититься, в смысле переехать подальше».

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