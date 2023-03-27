«Лукашенко засел в бункере в Островце»9
- 27.03.2023, 14:36
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Россияне хотят применить ядерное оружие с чужой территории.
На днях Путин заявил о том, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. Читатели сайта Charter97.org остро отреагировали на планы хозяина Кремля. Приводим некоторые их комментарии:
«В Беларусь должен войти полк имени Кастуся Калиновского. Всё».
«Ядерное оружие - главная мечта Луки всегда была, шкловский сожалел, что его увезли из Беларуси по соглашению в 90-х годов».
«Россияне хотят его применить с чужой территории, чтобы ответный удар был не по ним. «Ябатьки» тоже будут уничтожены, пока сипатый гауляйтер спрячется в бункере в Островце. Думаю, он там уже засел».
«У Польши будет аргумент полностью закрыть приграничную кормушку - и транзит, и контрабанду».
«Превентивно следует уничтожить Лукашеску с его бандой».
«Если хранилища уже строятся, то разведка должна знать, где именно они строятся и сказать людям. Народ должен знать, где конкретно это хранилище, чтобы хоть как-то защититься, в смысле переехать подальше».