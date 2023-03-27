В Госпогранкомитете назвали направление, где совсем нет очередей на выезд из Беларуси 27.03.2023, 14:49

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Актуальная информация о ситуации на границе.

Более 230 легковых машин стоит утром в понедельник на границе Беларуси и Литвы, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета.

Так, в пункте пропуска «Котловка» находится более 30 машин, «Лоша» - более 40, «Каменный лог» - 70, «Бенякони» под Лидой – 40, «Привалка» под Гродно - 50.

Легковушки стоят и в единственном пункте пропуска на белорусско-польской границе. Через ПП «Брест» хотят выехать в соседнюю страну более 230 машин.

На границе с Латвией очередей не наблюдается.

Ситуация с грузовиками также достаточно сложная. На литовском направлении в очередях находится более 790 фур. В «Видзах» - более 10, «Котловке» - 70, «Каменном логе» - 380, «Беняконях» - 290, «Привалке» - 40.

На границе с Польшей в ПП «Козловичи» стоит более тысячи машин.

При этом на белорусско-латвийской границе очередей из большегрузов нет.

Ситуация на границах

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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