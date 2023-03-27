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Лукашенко играет в слугу двух хозяев

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  • Вадим Денисенко
  • 27.03.2023, 16:13
  • 5,836
Лукашенко играет в слугу двух хозяев

Белорусский диктатор разрывается между Москвой и Пекином.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Последний раунд повышения ставок от Путина?

1. Путин де-факто идет ва-банк. Он идет на прямой ядерный шантаж, правда, как обычно, дьявол кроется в деталях.

2. Он не передает оружие Лукашенко, а только строит в Беларуси хранилище. Проще говоря, прикрываясь «союзным государством», он строит свою ядерную военную базу в Беларуси (так он будет исключать аргумент о нарушении Беларусью договора о нераспространении). Важно, что тем самым он сужает поле маневра для Лукашенко, начавшего играть в слугу двух хозяев с Москвой и Пекином.

3. Путин четко назвал дату введения в действие этого объекта – июнь 2023 года. Другими словами – это строительство уже началось, но теперь он говорит всему миру – у вас есть время до июня, а дальше неизвестность.

4. Что стоит за этой неизвестностью? Я глубоко убежден, что ничего. Это очередное поднятие ставок, чтобы мир испугался и сел с Путиным за стол переговоров.

Де-факто, это едва ли не последний раунд поднятия ставок Путиным. Его расчет, что мир испугается. Если нет – у него просто не будет козырей. И потому главная задача нашей дипломатии не допустить испуга у наших партнеров.

Отдельно следует обратить внимание на «китайский след» в этой истории.

Пекин точно не заинтересован в каком-либо ядерном ударе. После этого заявления роль Пекина в урегулировании этого вопроса только растет. Сознательно или не сознательно, но Путин уменьшает роль Москвы в международной игре, выступая «великим Кимом», и заставляя Пекин становиться посредником в этой обширной и примитивной игре.

Путин толкает западный мир не столько к разговору с ним, сколько к разговору с Си Цзиньпином.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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