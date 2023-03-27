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В Беларуси открыли посольство Зимбабве

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  • 27.03.2023, 18:42
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В Беларуси открыли посольство Зимбабве

Глава МИД Зимбабве пробудет с визитом в Беларуси до 30 марта.

Посольство Зимбабве начинает работу в Беларуси. Об этом заявил глава МИД Сергей Алейник 27 марта после переговоров с министром иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредериком Шавой, который прибыл в Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД.

Посольство Беларуси в Зимбабве открылось в прошлом году. Договоренность об ответном открытии посольства в Минске была достигнута во время официального визита Лукашенко в Хараре, напомнил Алейник.

— Пользуясь возможностью, хотел бы проинформировать, что все формальности, связанные с открытием посольства Зимбабве в Беларуси завершены, и сегодня мы можем официально объявить о начале его работы, — сообщил белорусский министр. По его словам, это событие «в полной мере отражает достигнутый уровень доверия и дружбы между двумя странами».

Во время переговоров стороны обсудили ход реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, выполнение контрактов, подписали 21 соглашение межправительственного и межведомственного характера, также обговорили сотрудничество в гуманитарной сфере и международную повестку дня.

— Мы удовлетворены динамикой развития политического диалога, — подчеркнул Алейник.

В свою очередь, его зимбабвийский коллега обратил внимание на сотрудничество с Беларусью на международной арене.

-- Мы пришли к договоренности, что Зимбабве будет поддерживать заявку Республики Беларусь на включение в состав Совета Безопасности. Беларусь поддержит заявку Зимбабве на 2027−2028 годы. И мы будем продолжать играть такую положительную роль взаимной поддержки в международном секторе по мере продолжения наших отношений, — заявил Фредерик Шава.

Он пробудет с визитом в Беларуси до 30 марта.

Очередные выборы в Совбез ООН пройдут в июне этого года. В состав Совбеза входят 15 стран, пять — постоянные члены, остальные десять избираются на двухлетний срок: каждый год проходят выборы пяти из них.

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