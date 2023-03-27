Россияне потеряли пять бронеавтомобилей «Ахмат» на Крымском мосту

Россияне потеряли пять бронеавтомобилей «Ахмат» на Крымском мосту2
- 27.03.2023, 21:37
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Российские захватчики потеряли пять бронеавтомобилей З-СТС «Ахмат» на Крымском мосту в воскресенье, 26 марта.
Об этом сообщает ГУР МО Украины.
«Пять бронеавтомобилей российских террористов С-СТС «Ахмат» не доехали до зоны боевых действий. 26 марта колонна из пяти машин С-СТС 34-й отдельной мотострелковой бригады ехала по Крымскому мосту в направлении оккупированного Крыма», - говорится в сообщении. .
В ГУР сообщили, что по официальным данным, преодолеть свой путь до конца им помешало «превышение скорости и несоблюдение безопасного расстояния при движении в составе колонны».
«Как результат — четыре из пяти машин нуждаются в значительном ремонте. «Ахматы» ехали в Херсонскую область и должны были доукомплектовать подразделения оккупантов, действующих на Приднепровском направлении” , - добавили в разведке.
З-СТС «Ахмат»
Этот бронеавтомобиль был создан специально по заказу одной из силовых структур Чечни после начала боевых действий в Украине.
9 мая бронемашины показали на параде в Грозном, а затем отправили на войну в Украину. В июне Рамзан Кадыров сообщил о закупке партий З-СТС «Ахмат», речь шла о 20 машинах.
Броневик создали как дешевую версию «Тайфуна». Поэтому «Ахмат» имеет такой же уровень защиты, но гораздо дешевле и проще в эксплуатации.