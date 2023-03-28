ISW: В России ищут «крайних» среди генералов 2 28.03.2023, 8:11

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Большие потери нужно на кого-то свалить.

Слухи об отставке российского генерала Рустама Мурадова вызвали сдержанную и циничную реакцию в российском информационном пространстве.

Российские военные корреспонденты заявляют, что его отстранили от командования группировкой «Восток»б однако аналитики из американского Института изучения войны пока не могут подтвердить эту информацию.

6 октября 2022 года Мурадов был назначен МО РФ командующим ВВО. Все это время зоной его ответственности было Запорожское и Угледарское направления, информирует ISW.

Одни российские военкоры утверждают, что Мурадов пока находится в «отпуске», а вторые утверждают, что его отстранения от занимаемой должности пойдет ВС РФ только на пользу.

Многие сошлись во мнении, что на его совести большие потери в живой силе и военной технике при штурме Павловки в октябре - ноябре 2022 года и Угледара в феврале 2023 года.

Журналисты из издания «Важные истории» уверяют, что в Генштабе РФ приняли решение о смещении Мурадова с должности из-за очень больших потерь. При этом ряд военкоров уверен, что на очереди командующий ЗВО Евгений Никифоров, который несет ответственность за линию Купянск — Сватово — Кременная.

При этом военкоры не обсуждают вопрос увольнения с занимаемых должностей командующих ЦВО и ЮВО Андрея Мордвичева и Сергея Кузовлева, соответственно. Не исключено, что генералы не действовали так активно на своем участке фронта, как Мурадов и Никифоров, а значит у них не было больших потерь, как и успехов на поле боя.

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