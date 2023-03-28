Newsweek: Как может произойти арест Путина? 1 28.03.2023, 8:39

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фото: ap

Кремлевское телевидение сразу притихло.

Прошла неделя с тех пор, как президент России Владимир Путин стал мировым преступником. Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест 17 марта, обвинив его в совершении военных преступлений во время полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор некоторые страны-члены суда взвешивали, будут ли они задерживать и передавать Путина суду в Гааге.

Неизвестно, будет ли Путин когда-нибудь привлечен к полной ответственности за организацию незаконной депортации украинских детей. Однако если он въедет на территорию стран-членов МУС, они юридически обязаны выполнить ордеры на арест Путина и уполномоченной при президенте России по правам детей Марии Львовой-Беловой.

Но это может быть не единственным риском для Путина после выдачи ордера на арест, поскольку ему также грозит унижение, позор или даже смерть от рук врагов как внутри страны, так и за ее пределами, приводит статью Newsweek «Зеркало недели. Украина».

Все страны МУС, к которым принадлежат все члены ЕС, большинство африканских государств, все государства Латинской Америки кроме Кубы и Никарагуа, а также Таджикистан, юридически обязаны арестовать Путина, если он когда-нибудь ступит на их территорию, отмечает Центр анализа европейской политики (CEPA).

У МУС нет собственной полиции для выполнения своих ордеров на арест и он зависит от 123 помогающих ему государств-членов. Хотя в прошлом это не всегда срабатывало. В 2009 и 2010 годах МУС выдал два ордера на арест бывшего суданского лидера Омара аль-Башира. Несмотря на то, что с тех пор он посещал страны-члены МУС, он все еще остается на свободе.

В то время как несколько стран НАТО, включая Германию и США, подтвердили свои обязательства выполнить ордер МУС на арест Путина, Венгрия, также являющаяся членом альянса, объявила, что не будет арестовывать российского президента, если он въедет в страну.

Гергели Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил 23 марта, что хотя его страна подписала Римский статут и ратифицировала его в 2001 году, в венгерском законодательстве нет никаких оснований для ареста Путина. Это заявление прозвучало после того, как бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что любая попытка арестовать Путина по ордеру МУС будет равнозначна оглашению войны России.

Также растет дискуссия о том, могут ли российского автократа арестовать в августе этого года во время ожидаемой поездки на саммит стран БРИКС, который состоится в ЮАР. Ведь африканская страна тоже обязана исполнить ордер на арест.

Враги Путина внутри?

Влад Михненко, эксперт по посткоммунистической трансформации Восточной Европы и бывшего Советского Союза в Оксфордском университете, сказал в интервью Newsweek, что он считает, что Путин может быть арестован и отправлен в суд в Гааге, если его отстранят от власти или если российские элиты подстроят его арест с целью свержения.

«Поскольку Кремль, во-первых, параноидально боится за безопасность Путина, а во-вторых, считает, что США руководят миром, Путин не ступит на территорию страны-члена МУС, чтобы избежать каких-либо проблем», - сказал Михненко, добавив, что Путин, скорее всего, не рискнет поехать в Душанбе в Таджикистане или в ЮАР.

А если Путин все же рискнет посетить страны МУС и «попадет в неприятности», это может быть следствием того, что «силовики» подстроят его арест, «чтобы избавиться от него», - сказал Михненко.

«Можно было бы легко найти замену, которая бы даже пообещала «отомстить» за потерю дорогого лидера, но только для галочки», – сказал он.

Борис Бондарев, бывший российский дипломат, публично подавший в отставку из-за вторжения в Украину в прошлом году, также заявил в прошлом месяце в интервью Newsweek, что Путина можно заменить, и что он может быть вынужден уйти в отставку, если проиграет в войне против Украины.

«Путина можно заменить. Он не супергерой. У него нет никаких сверхспособностей. Он обычный диктатор», – сказал Бондарев.

Михненко провел сравнение со Слободаном Милошевичем, которому в 1999 году было предъявлено обвинение Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии.

«После того, как он потерял власть в стране, новый сербский лидер, чтобы возобновить отношения с Западом, передал Милошевича трибуналу в Гааге. Я думаю, что постпутинские лидеры могли бы повторить этот трюк, чтобы возобновить отношения с Западом», – сказал Михненко.

Впрочем, при таком сценарии Путин может даже не попасть в Гаагу.

«Учитывая широкие связи Путина по всей Европе и то, что он потенциально может рассказать судьям о коррупции и нечестных сделках между Москвой и крупными западными столицами, будет много стимулов, чтобы заставить его замолчать еще до Гааги», - считает эксперт.

Помимо риска быть выданным российской элитой, Путин может столкнуться с неприятностями, просто посещая другие страны, даже если они дружественные к российскому режиму и не жаждут его ареста, как в случае с Милошевичем.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр столкнулся, по меньшей мере, с пятью случаями, когда представители общественности пытались поместить его под «гражданский арест» за вероятные военные преступления во время вторжения в Ирак в 2003 году. Последний задокументированный случай произошел в 2014 году, когда Твигги Гарсия, бармен на востоке Лондона, положил руку на плечо Блэра и сказал ему, что производит гражданский арест, поскольку он начал «неспровоцированную войну против Ирака». Гарсия попросил Блэра пройти с ним в полицейский участок. Блэр отказался и попытался доказать свою правоту, прежде чем Гарсия ушел. Блэр, утверждающий, что вторжение в Ирак было оправдано, никогда не был обвинен МУС в совершении какого-либо преступления.

Подобным образом, в 2001 году активист Питер Тэтчелл попытался осуществить гражданский арест президента Зимбабве Роберта Мугабе в Брюсселе за нарушение прав человека. Охранники Мугабе напали на него и избили до потери сознания. Мугабе так и не был обвинен МУС в совершении ни одного преступления и скончался в 2019 году.

Михненко отметил, что ордер на арест, выданный МУС, сделал Путина «чрезвычайно уязвимым» и «униженным» в самой России.

«Именно поэтому кремлевское телевидение очень притихло. Они не хотят, чтобы рядовые россияне слышали слова «Путин», «арест», «ордер» в одном предложении, так как это разрушает его харизму «плохого парня» и делает его похожим на простого преступника, деспота из стран третьего мира», - сказал он.

Каков может быть ответ России?

Угрозы Медведева, занимающего должность заместителя председателя Совета безопасности России, по поводу возможного ареста Путина вызвали тревогу. Он заявил, что если немецкие власти попытаются арестовать российского президента по ордеру МУС, это будет объявлением войны. Германия принадлежит к странам-членам НАТО рядом с США. Поэтому угрозы Медведева означают, что любой арест приведет к войне альянса с Россией, что спровоцирует Третью мировую войну.

Рабеа Бенигаузен, пресс-секретарь Федерального министерства юстиции Германии, сообщила Newsweek, что «Германия, как и все государства-участники МУС, обязана сотрудничать с МУС (а следовательно, выполнять ордер на арест) в соответствии со статьей 86 Римского статута и раздела 2(1) Закона о сотрудничестве с Международным уголовным судом».

Ольга Лаутман, старший научный сотрудник CEPA и старший исследователь Института европейской целостности, отметила, что Медведев и другие кремлевские чиновники и пропагандисты неоднократно угрожали странам-членам МУС, если они исполнят ордер на арест Путина, но эти угрозы скорее всего пусты.

«В гипотетическом случае, если Путин будет арестован членом МУС, я не верю, что Россия что-то сделает», - сказала она в интервью Newsweek, добавив, что это может зависеть от страны-члена и от того, какие рычаги влияния могут быть у России.

«Когда речь идет о Германии или любой стране НАТО, Россия не будет принимать никаких мер, потому что они полностью понимают, что не готовы к прямой конфронтации с НАТО», - сказала она в интервью Newsweek.

Лаутман сказала, что Россия может оказывать давление на страны в Африке и других за пределами НАТО, чтобы заставить их не выполнять обязательства.

Она добавила: «Лично Путин – трус, и я не верю, что он решится поехать за пределы России, рискуя быть арестованным».

Мнение Лаутман поддержал Александр Москаленко, научный сотрудник по демократии в CEPA, который сказал Newsweek, что «истерика» Медведева «не имеет никаких правовых оснований».

«Это все равно, что угрожать полицейскому, которому суд приказал доставить человека на судебное заседание. В действиях государства в данном случае нет ничего личного – оно получило приказ, оно обязано сотрудничать, и оно сотрудничает», – сказал Москаленко.

Он пояснил, что если Россия не согласна с ордером, она должна обратиться в МУС, хотя юридического механизма отмены этого ордера нет.

«Такой механизм существует, если ордер на арест выдало другое государство, тогда дело может быть инициировано в Международном суде ООН (как это было в случае дела Конго против Бельгии). Но МС ООН рассматривает дела только тогда, когда сторонами выступают государства, а МУС точно не государство», – отметил он.

Москаленко сказал, что арест Путина «скорее всего, не приведет к более широкой войне», «хотя это вопрос не юридический, а политический».

«Многие войны были начаты без всяких причин. Я думаю, что если президент России будет арестован в Нидерландах, он физически не сможет участвовать в рутинных процедурах, связанных с объявлением войны. Более того, любое действие против страны НАТО означает общий ответ со стороны НАТО», – сказал эксперт, добавив, что Россия «не способна справиться даже с Украиной, не говоря уже о НАТО».

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