Лукашенко придется «нейтрализовать» 29.03.2023, 8:58

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фото: anadolu agency

Диктатор всерьез принялся за ядерный шантаж Европы.

Лукашенко готовится к ядерному шантажу всей Европы, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Еще в 2021 году стало известно о масштабной реконструкции старых советских хранилищ, на которых во времена СССР размещались спецбоеприпасы.

В Управлении РАВ МО РБ более года назад создана рабочая группа специалистов-вооруженцев, прошедших стажировку в РФ, которая непосредственно занимается вопросами транспортировки и хранения спец боеприпасов.

Россия переместит на хранение боеголовки для тактических ракет и спецчасти для ракет воздушного базирования. Важно отметить, что именно Лукашенко на протяжении почти полутора лет выпрашивал ядерные тактические боеприпасы у Путина.

Источники телеграм-канала сообщают, что администрация Лукашенко и Совбез разрабатывают конкретные планы по множественным и масштабным ИПСО и манипуляциям и шантажу на международной арене. Нужно понимать, что именно Лукашенко является САМЫМ ОПАСНЫМ В МИРЕ СУБЪЕКТОМ В СФЕРЕ ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ.

Лукашенко и его сообщники совершают очередной акт измены государству, за что по совокупности ранее совершенных преступлений, будут привлечены к уголовной ответственности по законам РБ, за что в Беларуси предусмотрена СМЕРТНАЯ КАЗНЬ.

«Призываем мировое сообщество к мерам тотального характера по незамедлительной нейтрализации режима Лукашенко и его пособников», — пишет телеграм-канал.

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