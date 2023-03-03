Два украинских Т-64 разгромили колонну вражеских БМП в районе Водяного
- 3.03.2023, 11:07
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Только одна бронемашина РФ смогла убежать с поля боя.
В Сети появились кадры с Донбасса с района Водяного, на котором украинские танкисты уничтожили и обратили в бегство колонну вражеских БМП. А на Угледарском направлении враг уже потерял 137 единиц военной техники.
Кадры появились на странице Telegram-канал «ДвіЩ». На них можно четко увидеть один украинский танк, который ведет прицельный огонь по врагу из лесопосадки.
Прямым ударом с близкого расстояния была уничтожена первая вражеская БМП, а затем после серии ударов загорелась и еще одна машина пехоты.
Также в конце ролика можно увидеть, как одна российская БМП смогла «убежать» с поля боя.