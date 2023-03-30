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Самый дорогой Chrysler в истории оценили в 1,2 миллиона долларов

  • 30.03.2023, 11:35
Самый дорогой Chrysler в истории оценили в 1,2 миллиона долларов

В чем его особенность.

В США на аукцион Gooding&Company выставили Chrysler Imperial Custom Roadster 1932 года. Винтажный кабриолет оценили примерно в 1,2 миллиона долларов – это самый дорогой Chrysler. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Столь высокая цена обусловлена редкостью модели. Всего выпущено только 100 родстеров Chrysler Imperial CG 1932 года с заказным кузовом от ателье LeBaron.

Впрочем, этот автомобиль особенный – он существует в одно-единственном экземпляре. Дело в том, что его первый владелец, известный американский врач Уильям Уэлан, существенно переработал спорткар.

Chrysler Imperial Custom Roadster был занижен, получил наклоненное лобовое стекло и новую тканевую крышу. Под капот родстера установили более мощную рядную восьмерку объемом 6,3 л на 150 л. с. Максимальная скорость превысила 160 км/ч.

С начала 50-х годов автомобиль принимал участие в различных ретро-шоу и неоднократно выигрывал награды. Его несколько раз реставрировали и он отлично выглядит.

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