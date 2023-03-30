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«Цена услуги до «забора» — 30 долларов, до пограничников — 45»

  • 30.03.2023, 16:20
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«Цена услуги до «забора» — 30 долларов, до пограничников — 45»
Фото: PAP

На белорусско-польской границе развивается новый «бизнес».

Пункт пропуска «Брест» — сейчас единственный маршрут для тех, кто хочет пересечь белорусско-польскую границу на своей машине или автобусе. Дорога одна, желающих ей воспользоваться много, поэтому в чатах, где обсуждают ситуацию на этом участке пути, одна из ключевых тем — очередь. Рядом с сообщениями о часах ожидания появляются и предложения от тех, кто за вознаграждение готов в этой ситуации подстраховать и постоять в очереди вместо вас. Журналисты «Зеркала» узнали стоимость и востребованность этой услуги.

По данным Госпогранкомитета, в четверг, 30 марта, в 12.00 в пункте пропуска «Брест — Тересполь» на выезд из Беларуси было 280 машин и семь автобусов. В среду в это же время тут находилось более 400 машин и десяти автобусов.

— Приехали на границу в 1.00, в 4.00 прошли белорусов. Впереди осталось несколько автобусов, — 30 марта написал в одном из чатов пользователь, который добирался из Беларуси в Польшу. — Вся граница заняла плюс-минус восемь часов.

Еще один из пользователей, который ехал через ПП «Брест — Тересполь», 30 марта посчитал, что провел на границе 34 часа. В комментариях у него уточнили: «34? Не 3−4?», но мужчина так и не ответил.

Для тех, кого пугает любое время ожидания, есть и другие объявления. «Отстою за вас очередь на своем авто или на вашем», — предлагают пользователи, объявления от которых мы встретили в разных чатах, посвященных белорусско-польской границе. Эта услуга, говорят бывалые, не новая, но стала более востребованной в связи со сложившейся ситуацией в пункте пропуска «Брест».

Общаться с журналистами те, кто готов провести за вас часы на границе, не стали, поэтому мы обратились к ним как клиенты. Один из мужчин рассказал, что время на белорусской части границы на данный момент занимает «в районе дня» и предложил два варианта:

— На своем автомобиле я могу проехать за вас только до «забора» (до въезда на КПП. — Прим. ред.). На вашем — пройти «экологию» (так на сленге называют участок перед КПП, где автомобили ждут электронную очередь. — Прим. ред.) и «стометровку» (дорога непосредственно перед въездом в пункт пропуска. — Прим. ред.), то есть доехать до брестских пограничников.

Цена услуги до «забора» — 30 долларов, до пограничников — 45. Отвечая на вопрос, как устроен весь процесс, мужчина объяснил: человек с ним связывается, они обсуждают, во сколько и когда клиенту нужно быть в Польше. Накидывают время на очередь. Затем заказчик привозит к границе свою машину, оставляет ему и отправляется по делам.

— А перед «стометровкой» я вам звоню, вы выезжаете, и меняемся местами, — говорит собеседник и советует: лучше все-таки проходить границу на машине клиента. — До «забора» могу постоять на своем автомобиле, а когда буду ближе к «забору», рекомендовано, чтобы вы поставили свой автомобиль.

На вопрос, не возмущаются ли другие водители, когда видят, что машины в очереди меняются местами, ответил честно: люди обращают внимание. Но, говорит, он всегда предупреждает автомобилистов по соседству, что люди в пути.

— Все понимают. В крайнем случае я могу постоять до «забора», а там вы станете на мое место, и я уеду. Потом вернусь, сяду в вашу машину, а вы можете отдохнуть, — предложил он.

Еще один из мужчин, который также готов постоять за вас до границы, рассказывает, что со среды время в очереди стало занимать около 20 часов. До этого было в среднем 28−30 часов. Его услуги обойдутся в районе 70 долларов — это на авто клиента «до пограничников» и 50 долларов — на своей машине до «забора».

Договариваться с ним он рекомендовал заранее, так как сейчас «пошел ажиотаж» и он работает каждый день. И советует, чтобы он все-таки стоял на авто клиента.

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