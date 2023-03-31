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Топ-10 самых экономных в расходе топлива авто

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  • 31.03.2023, 12:25
  • 1,802
Топ-10 самых экономных в расходе топлива авто

Среди лидеров — Toyota.

Автомобильные эксперты рассказали, что оптимальной скоростью считается 70 км/ч, на ней можно ехать с минимальным расходом топлива, независимо от объема двигателя авто, но самые экономичные автомобили можно выбрать с учетом нескольких критериев, таких как тип топлива, класс автомобиля, объем двигателя и других факторов.

«Апостроф» пишет о некоторых из самых экономичных автомобилей на рынке в 2023 году.

1. Toyota Prius – этот гибридный автомобиль имеет средний расход топлива 4,4 л/100 км.

2. Toyota Corolla Hybrid – этот гибридный автомобиль имеет средний расход топлива 4,5 л/100 км.

3. Kia Niro – этот гибридный автомобиль имеет средний расход топлива 4,5 л/100 км.

4. Hyundai Ioniq – этот гибридный автомобиль имеет средний расход топлива 4,6 л/100 км.

5. Honda Insight – этот гибридный автомобиль имеет средний расход топлива 4,7 л/100 км.

6. Mazda CX-30 Skyactiv-D – этот дизельный автомобиль имеет средний расход топлива 5,1 л/100 км.

7. Toyota C-HR Hybrid – этот гибридный автомобиль имеет средний расход топлива 5,3 л/100 км.

8. Kia Seltos – этот компактный кроссовер имеет средний расход топлива 5,5 л/100 км.

9. Subaru Crosstrek Hybrid – этот гибридный кроссовер имеет средний расход топлива 5,6 л/100 км.

10. Toyota Camry Hybrid – этот гибридный автомобиль имеет средний расход топлива 5,7 л/100 км.

Следует отметить, что реальный расход топлива может зависеть от большого количества факторов, таких как состояние дороги, стиль вождения и других. Также важно обратить внимание на стоимость топлива, поскольку гибридные и электрические автомобили могут быть более дорогими в приобретении, но более экономными в использовании.

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