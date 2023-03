Назван лучший напиток для здоровья печени 10 9.03.2023, 12:31

Он резко увеличивает количество антиоксидантов в жизненно важном органе.

Выяснилось, что черный кофе без сахара способствует снижению риска развития цирроза печени.

Эксперт по питанию Кортни Д’Анджело утверждает, что кофе является самым полезным напитком для здоровья печени.

Об этом пишет Eat This, Not That!.

По ее словам, это доказано исследованием, в котором говорится о том, употребление кофе снижает риск развития цирроза печени и защищает этот орган от неалкогольной жировой болезни.

Такие полезные свойства кофе объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени. Именно последние нейтрализуют активность вредных свободных радикалов, чем и предотвращают повреждение клеток органа.

Также отмечается, что черный кофе способен противостоять рубцеванию печени.

Однако для этого кофе нужно пить по специальному рецепту: без добавления сахара, молока и жирных сливок.

