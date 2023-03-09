Белорус погиб в аварии в Брянской области 9.03.2023, 21:39

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Столкнулись автобус и два грузовика.

Утром 9 марта в Брянской области России произошла авария с участием автобуса и двух грузовиков. В ней погиб белорус, сообщает посольство Беларуси в России.

ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовых автомобилей произошло в 10.15 в четверг на 165-м километре дороги Орел — Смоленск.

— Водитель рейсового пассажирского автобуса Huyndai не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF, после чего — лобовое столкновение со вторым грузовым автомобилем DAF, — пишет издание «Брянская улица» со ссылкой на данные следствия.

Погибли три человека, в том числе 62-летний гражданин Беларуси — водитель одного из грузовиков.

— Отделение посольства Беларуси в Смоленске работает в контакте с управлением МВД России по Брянской области и управлением Следственного комитета России по Брянской области в целях выяснения обстоятельств трагедии, — говорится в сообщении посольства.

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