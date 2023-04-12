Хакерская атака на российскую таможню затронула и Беларусь 12.04.2023, 10:28

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Грузы не оформляются уже два дня.

Утром 10 апреля Федеральная таможенная служба России сообщила, что в работе единой информационной системы таможенных органов наблюдаются сбои. Причиной сбоев называют «внешнее воздействие» на IT-ресурсы таможенной службы.

Журналисты nashaniva.com поинтересовались, как затронули эти сбои работу белорусской таможни, логистов и перевозчиков.

Застряли грузы в РФ

Белорусские специалисты из сферы логистики говорят, что приостановка работы российской таможни хоть и отразилась на Беларуси, но не привела к какому-то серьезному коллапсу, так как наши таможенные органы оформляют грузы бесперебойно.

«Эта проблема больше всего затронула тех специалистов, которые сильно связаны с работой на РФ. Российская таможня уже два дня не принимает документы на оформление грузов в связи со сбоями в работе программного обеспечения.

Из-за этого у нас застряли грузы на территории РФ. Один из них завис в аэропорту. Если там на месте не примут какие-то адекватные решения, то от завтра придется платить простой за пребывание на терминале.

В авиаперевозках это большие деньги. Простой самолета тоже обходится в круглую сумму», — говорит логист.

Затронуло поставки товаров из Китая

Сбои в работе информсистемы ФМС затронули все отрасли перевозок и привели к приостановке движения на трансграничном мосту в Приамурье, соединяющем Россию и Китай.

При этом собеседник отмечает, что часть его коллег, которые не работают с российским направлением, о проблемах в сфере узнала только сегодня, так как их это особо не трогает.

Другой собеседник говорит, что сбой в работе российской таможни больше всего ощутят на себе перевозчики, чей транспорт вынужден терять время на таможне.

Мелкие сбои случались и раньше

«Работу логистов такие сбои затрагивают минимально, а вот перевозчики, чьи машины вынуждены простаивать на таможне потерпят больше. Им придется доплачивать водителям за простой, могут сорваться следующие загрузки», — считает специалист.

Логист говорит, что сбои в работе единой информационной системы таможенных органов РФ происходили и раньше, но проблемы носили региональный характер.

«Случалось, что на несколько часов или даже на сутки таможня в каком-то регионе России приостанавливала прием документов из-за сбоев, но такого, чтобы обрушилась система по всей стране, не было никогда».

Собеседник подытоживает, что если решить проблему удастся сегодня-завтра, то значительных проблем такие сбои не принесут. «Конечно, потребуется какое-то время, чтобы разгрести скопившиеся грузы, но, по крайней мере, пока ничего фатального не произошло. Куда хуже будет, если такая ситуация продлится на 5 и больше дней».

В России сбой может привести к катастрофе в фуд-индустрии

Если для Беларуси это может иметь минимальные последствия, то для России могут быть серьезные проблемы.

«Это катастрофа для фуд-индустрии, когда скоропортящийся товар стоит по несколько дополнительных суток на таможне», — говорит другой собеседник.

Также мужчина говорит, что если у них не получится решить эти проблемы, то приостановка поставок грузов может сказаться на работе некоторых предприятий.

Среди прочего перевозчики опасаются, что им придется оплачивать каждые дополнительные сутки пребывания на внутренних пунктах таможенного оформления.

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