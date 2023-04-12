Мышеловка в России захлопнулась Леонид Невзлин

12.04.2023, 10:57

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Леонид Невзлин

Велодорожка ведет в окопы.

Когда Россия в 2014 году оккупировала Крым, то основная масса россиян погрузилась в восторг, часть – жили своей жизнью, как будто ничего не случилось (мы не смотрим телевизор, политика далеко, а у нас сдача квартального отчета и тимбилдинг намечается), и только отдельные люди говорили о войне, катастрофе и преступлении в отношении соседней страны.

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, кто-то ужаснулся, уехал из России и стал помогать украинцам, но большинство торжествовали, выстраивались буквой Z и мечтали «на Вашингтон», а часть (довольно значительная) упорно продолжали делать вид, что ничего не случилось – ведь у нас велодорожки, фудкорты и билеты в Большой театр.

Госдума, не заморачиваясь на изучение документов, приняла поправки о создании единого реестра военнобязанных и о возможности дублировать обычные повестки электронными. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения ее в личном кабинете на госуслугах. Со дня получения повестки и до явки в военкомат запрещается выезд за пределы РФ. А впереди еще перспектива, что будет введено пожизненное заключение за госизмену, которую трактовать можно, как угодно.

Мышеловка захлопнулась, велодорожка ведет в окопы, вместо театральной драмы – реальная гибель на войне, затеянной безумным диктатором. Но все логично. Если властитель считает, что страна – его, частная собственность – по его позволению, то и населением он начинает распоряжаться по своему усмотрению. Было бы это не население, а граждане – то было бы сопротивление, в конце концов целых восемь с лишним лет была возможность протестовать, уехать, помогать Украине. Те, кто смолчал в 2014-м, не осознал в 2022-м, не будут иметь шансов на жизнь и свободу в 2023-м. Но невозможно же бесконечно предупреждать – уезжайте, давайте все вместе работать на победу Украины.

Леонид Невзлин, t.me

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