Умер пропагандист и доверенное лицо Путина Эдуард Багиров 8 12.04.2023, 20:30

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Эдуард Багиров

У пропагандиста был диагностирован цирроз печени.

Российский пропагандист и доверенное лицо Владимира Путина на выборах 2012 года Эдуард Багиров умер в одной из больниц Москвы. Умершему в октябре прошлого года исполнилось 47 лет, сообщило «Радио Свобода».

Эту информацию также подтвердила российская пропагандистка Маргарита Симоньян у себя в Telegram.

Издание Varlamov News со ссылкой на источник в окружении Багирова заявило, что последнюю неделю он находился в коме и что «у него отказали все органы».

Российский провластный Telegram-канал Mash утверждает, что перед смертью Эдуард Багиров «был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением». Он находился в одной из московских больниц с 1 апреля. Кроме того, он якобы сам обратился к врачу.

«При поступлении в больницу у Эдуарда Багирова был диагностирован цирроз печени с избыточным скоплением жидкости в брюшной полости. По нашей информации, он сам пришел на прием к гастроэнтерологу в Медси (сеть частных клиник в России - ред.) 1 апреля. Врач увидел кровотечение, и уже оттуда его на скорой экстренно госпитализировали. В крайне тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

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