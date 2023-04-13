В Беларуси впервые с 2021 года выявили корь 3 13.04.2023, 20:23

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Пока только на территории одной области.

На территории Витебской области установлены случаи заболевания корью. В настоящее время ситуация в стране контролируемая, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Республике Беларусь ежегодно регистрируются случаи завоза вируса кори на территорию страны (за исключением 2008, 2009, 2020, 2022 годов). В последние десять лет наибольшая заболеваемость корью регистрировалась в 2018 и 2019 годах — более 2 случаев на 100 тысяч населения.

Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Он передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем при чихании, кашле, разговоре вместе с мельчайшими капельками слюны и слизи. С потоками воздуха вирус может распространяться по помещениям довольно далеко: через коридоры и вентиляционные шахты в соседние комнаты, квартиры. Вирус остается активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2 часов.

Источником инфекции является больной корью человек на протяжении периода времени, начинающегося за 4 дня до появления сыпи и заканчивающегося через 4 дня после ее появления. Инкубационный период составляет в среднем 9−11 дней.

Заболевание начинается с повышения температуры тела. На начальной стадии проявляется в виде общего недомогания, катаральных явлений (насморк, першение в горле, кашель). На второй-третий день болезни появляются специфические симптомы кори: конъюнктивит (покраснение глаз, слезотечение, боязнь света), высыпания в виде мелких белых пятен на внутренней поверхности щек (схожие на крупинки манки, окруженные красной каймой). На четвертый-пятый день болезни появляется пятнисто-папулезная сыпь розового цвета, склонная к слиянию, для которой характерна этапность высыпания в течение 3−4 дней: сначала появляется за ушами, на лице, шее, затем на туловище, а на следующий день — на верхних и нижних конечностях. Период высыпаний сменяется периодом пигментации и претерпевает обратную последовательность исчезновения сыпи.

Корь, ориентировочно в 40% случаев, может иметь осложненное течение. Обычно осложнения встречаются у детей до пяти лет и взрослых с ослабленным иммунитетом. Наиболее частыми осложнениями кори являются инфекции дыхательных путей (коревой круп, бронхит, пневмония), слепота, отит, тяжелая диарея с обезвоживанием, поражение головного мозга (энцефалит, менингоэнцефалит). Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений.

Перенесенная корь формирует прочный пожизненный иммунитет.

Методов специфического лечения кори не существует, но заболевание можно предотвратить при помощи вакцинации — как самого безопасного и эффективного способа защиты.

Для борьбы с корью вакцинация используется уже более 50 лет. Вакцинация живой коревой вакциной началась в странах Европейского региона с 1967 года. В 1971 году создана комбинированная (трехвалентная) вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которую с 1996 года начали использовать в нашей стране.

Вакцины против кори обладают высокой эффективностью. После введения одной дозы вакцины, содержащей коревой компонент, у более чем 95% привитых формируется долговременная иммунная защита организма, после введения второй дозы эффективность достигает практически 100%. Таким образом, для обеспечения длительной защиты требуется две дозы вакцины.

В Беларуси вакцинация против кори, эпидемического паротита и краснухи проводится согласно национальному календарю профилактических прививок (две прививки в возрасте 12 месяцев и 6 лет).

Специалисты рекомендуют уточнить свой прививочный статус против кори в территориальной организации здравоохранения и сделать профилактические прививки, если отсутствуют документальные сведения о вакцинации против кори, о перенесенной болезни, о результатах серологического исследования крови, подтверждающего наличие защитных уровней IgG-антител к вирусу кори, или если имеются документальные сведения только об одной профилактической прививке против кори.

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