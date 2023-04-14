Между ними, девочками 4 Ирина Халип

14.04.2023, 12:07

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Ирина Халип

Он же мать.

Дорогая Оксилия Мнангагва, спасибо тебе, что приехала в нашу холодную страну, посмотрела вокруг и точно определила Лукашенко: «Он мать». Не сомневаюсь, вам с ним было о чем поговорить. И нам это тоже очень помогло. Потому что мы здесь, в Беларуси, уже запутались в дефинициях: то ли диктатор, то ли консультант Горбачева, то ли рецензент Явлинского, то ли знаток поэзии Василя Быкова. А на самом деле все очень просто – он мать.

Оксилия Мнангагва знает, о чем говорит. Она ведь сама такая же. Не просто мать, а «амаи» - так в Зимбабве называют мать нации. Так называли сначала Салли Мугабе, потом Грейс Мугабе. Салли, правда, была из Ганы, и с народом Зимбабве ее ничего, кроме Мугабе, не связывало, но зимбабвийцы не мелочные. Теперь амаи – это Оксилия Мнангагва. Ну и Лукашенко, конечно. Так что у них много общего, и теперь, похоже, они окончательно породнились. Оксилия приехала с визитом в Беларусь, прихватив двух сыновей. Лукашенко же в Зимбабве ездил с сыном Николаем. А при таком составе делегаций поездки уже совсем не выглядят как официальные визиты, скорее неформальные вылазки в гости, навестить родню. Посидеть у самовара, подымить самокруткой, нырнуть в прорубь из баньки. Поговорить о репрессиях, за осуществление которых муж Оксилии Эммерсон отвечал еще при Мугабе, будучи его главным соратником. Он-то потом, кстати, и отстранил своего друга и патрона от власти, а заодно и предшественницу Оксилии Грейс Мугабе, которой тоже, как выяснилось, хотелось немного порулить.

Мужа Оксилии в Зимбабве давно уже, с тех пор как он стал отвечать за политические репрессии, называют Крокодилом. Однажды журналист даже спросил ее: «А ваш муж в жизни такой же крокодил, как и в политике?» Оксилия ответила: «Нет, что вы, дома он совсем не крокодил, он очень заботливый и любящий». Наверное, жена Лукашенко тоже могла бы дать такой ответ на тот же вопрос, если бы в принципе существовала в природе. Впрочем, жена ему не нужна, он же мать. А вот у четы Мнангагва, похоже, полная гармония и любовь. Он не заставляет ее сидеть во дворце и полировать ногти, а говорит: «Что-то ты засиделась дома, Оксильюшка, съезди-ка куда-нибудь на недельку, отдохни, развейся», - и посылает по миру с официальными визитами. В те страны, разумеется, где принимают на должном уровне. Я насчитала целых две таких страны: Россию и Беларусь.

В Беларуси Оксилия Мнангагва стала почетным доктором Белорусского государственного медицинского университета – за большие научные заслуги. Тут я всецело поддерживаю: какая наука – такие и почетные доктора, картинка выходит гармоничная, как бескрайние поля в летний день. Ректор БГМУ еще объяснял новому почетному доктору, что для иностранных студентов обучение в Беларуси – это уникальная возможность выучить русский язык. О существовании белорусского языка он, вероятно, не подозревает, как, собственно, и зимбабвийская амаи. В России же в прошлом году ей дали мантию и диплом почетного доктора философии в РГГУ. (Я представляю себе встречу Оксилии Мнангагва с Лукашенко, этот полный нюансов, полутонов и аллюзий диалог двух утонченных интеллектуалов. «Оксилия, дорогая, я тебе как историк скажу…» «А я тебе как доктор философии отвечу…»)

Впрочем, Оксилья не так проста, как кажется. Она пять лет служила в зимбабвийской Центральной разведывательной организации. ЦРО в Зимбабве – это примерно как наш КГБ, только, помимо оппозиции и гражданского общества, терроризирует еще и белых фермеров. А если без фермеров – то же самое. В Зимбабве поговаривали, кстати, что Оксилия «сливала» Мугабе информацию про собственного мужа. Впрочем, это было давно, еще до почетных степеней и мантий. Я к тому, что Оксилия – дама с интересной биографией. Так что кто его знает, с каким заданием и с какой целью муж отправил ее на недельку развеяться в Минск?

В любом случае, свою миссию в Беларуси она выполнила на все сто, дав Александру Лукашенко емкое определение. Теперь он может готовиться к новым президентским выборам, заказав плакаты «Родина-мать зовет!» с собственным изображением. Только обязательно нужно назначить Оксилью Мнангагва главой предвыборного штаба. Вместе они победят, не сомневайтесь.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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