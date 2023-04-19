В Гомеле для школьников провели показательный арест их сверстника 15 19.04.2023, 14:21

10,698

Некоторые очевидцы плакали.

Силовики в Гомеле провели для школьников показательный арест, сообщает «Гомельская правда». Это произошло в актовом зале отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля.

Сообщается, что молодого парня, ранее учившегося в одном из гомельских колледжей, задержали за незаконный оборот наркотиков.

В актовом зале РОВД собрали его сверстников из других учебных заведений города, показали тематические фильмы о вреде наркотиков, а после вывели самого задержанного. Задержанный молодой человек обратился к собравшимся и посоветовал не связывать свою жизнь с наркотиками. Некоторые зрители плакали.

Прокурор заявил, что сокурсники и друзья задержанного также виновны. А один из силовиков заметил, что возле каждой «закладки» стоит милиционер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».