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В Гомеле для школьников провели показательный арест их сверстника

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  • 19.04.2023, 14:21
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В Гомеле для школьников провели показательный арест их сверстника

Некоторые очевидцы плакали.

Силовики в Гомеле провели для школьников показательный арест, сообщает «Гомельская правда». Это произошло в актовом зале отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля.

Сообщается, что молодого парня, ранее учившегося в одном из гомельских колледжей, задержали за незаконный оборот наркотиков.

В актовом зале РОВД собрали его сверстников из других учебных заведений города, показали тематические фильмы о вреде наркотиков, а после вывели самого задержанного. Задержанный молодой человек обратился к собравшимся и посоветовал не связывать свою жизнь с наркотиками. Некоторые зрители плакали.

Прокурор заявил, что сокурсники и друзья задержанного также виновны. А один из силовиков заметил, что возле каждой «закладки» стоит милиционер.

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