Психологи рассказали, зачем люди используют смайлики 1 2.04.2023, 19:17

Негативные эмодзи используются более искренне.

Психологи из Токийского университета обнаружили, что люди используют положительные смайлики для маскировки негативных эмоций. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Команда провела опрос 1289 человек об использовании смайликов при общении. Участников спросили о том, с кем чаще они обмениваются эмодзи, для чего они используют смайлики чаще всего, и как оценивают свое благополучие. Они также предоставили свои демографические данные.

Как оказалось, чаще всего люди используют смайлики при общении с близкими друзьями. С собеседниками, которые были более высокого статуса, наоборот эмодзи используют редко.

Кроме того, ученые установили, что положительные смайлики иногда используют для маскировки своих истинных эмоций. Негативные же эмодзи используются более искренне. Выражение эмоций с помощью смайликов было связано с более высоким субъективным благополучием по сравнению с маскировкой эмоций.

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