Ученые изобрели лекарство от похмелья 20.04.2023, 3:06

Данное средство основано на полезных бактериях.

Китайские ученые создали лекарство, которое избавляет от похмелья. Оно основано на полезных бактериях, которые расщепляют алкоголь в печени, передает ladbible.com.

Исследователи испытали данное средство на мышах. Прежде чем испытать пробиотик, они зафиксировали, сколько времени потребовалось пьяным мышам, чтобы прийти в себя самостоятельно, данный параметр составил 6-10 часов.

Исследование показало, что мыши, принимавшие пробиотик, восстановили способность к физическим нагрузкам примерно через 5,5 часа. Мышам, не принимавшим пробиотик, потребовалось около 6,4 часа.

Данное средство не только уменьшил количество поглощаемого организмом алкоголя, но и увеличил продолжительность времени, в течение которого организм переносит алкоголь, а также сократил время восстановления после острого алкогольного отравления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».