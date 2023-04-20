Скандал в России: московские полицейские сливали данные Украине 20.04.2023, 7:55

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ФСБ начала «чистки».

В России разразился новый скандал: сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводят обыски в московской полиции из-за участия правоохранителей в сливе данных российских силовиков. Причем «заказчиками» якобы были граждане Украины, пишет obozrevatel.com.

Погубила жадность

ФСБ внезапно выяснила, что сотрудники российской полиции занимаются в Darknet платными «пробивами» и якобы выполняют заказы для граждан Украины, сливая им сведения в том числе о российских оккупантах – причем довольно «влиятельных».

Торговлю чувствительной информацией засекли в марте, подозрения вскоре пали на сотрудников московского УВД. Как рассказали BAZA несколько источников, полицейские занимались платными «пробивами» для клиентов из интернета – и этим «воспользовались граждане Украины, которые регулярно оформляли заказы на сведения о силовиках, судьях и прочих спецсубъектах».

Выяснилось, что сотрудники спецслужбы страны-агрессора сделали «контрольную закупку»: заказали на одном из форумов в Darknet услугу – пробить по базам нескольких прокуроров – и очень быстро получили результат.

Darknet («теневая сеть») – сегмент интернета, который не индексируется поисковиками и доступен только через специализированные браузеры. Основные ресурсы в даркнете – всевозможные магазины, форумы с нелегальной информацией и другие сайты, к которым могли бы возникнуть претензии в обычном интернете.

В теневом сегменте продают базы данных, берут заказы на взлом аккаунтов и проведение кибератак, торгуют наркотиками, оружием и порнографией. Расцвета этот черный рынок достиг благодаря использованию криптовалют, отследить транзакции по которым довольно сложно.

Интересно, что сами «пробивщики» обвиняют во всем Алексея Навального и известного журналиста-расследователя Христо Грозева. Якобы именно они своими расследованиями пару лет назад «спалили всю тему» – тогда же и начались «первые чистки, посадки и проблемы». Сейчас же это «приняло всеобщие масштабы» из-за войны в Украине.

Сегодня, после шумихи, в Darknet резко снизилось количество предложений на «пробивы» людей по базам российского МВД, а из Telegram стали массово пропадать аккаунты людей, которые этим занимались. Правда, вряд ли это надолго.

«Пробив персоналки» – довольно популярная услуга среди россиян, однако в большинстве случаев это делают через знакомых. Но в Darknet можно сохранить анонимность и избежать «кидка»: переводишь деньги сначала гаранту (посреднику) – в случае, если ты получил, что хотел, то гарант отправляет средства исполнителю.

Пробить можно любые данные: будь то судимость, перелеты, пересечение границ и другие данные из базы МВД РФ. На этом и решили заработать сотрудники московского УВД, причем они еще и распределяли заказы по разным районам и другим округам – а их коллеги не подозревали, в чем участвуют. Как говорится, погубила жадность и потеря осторожности.

Когда ФСБшники вскрыли схему, то в полиции начались «чистки»: в двух отделениях задержаны минимум шестеро сотрудников, несколько руководителей уже написали заявления на увольнение. Но судя, по всему, этим не закончится. И вот почему.

Пыль в глаза

По данным РБК, московские полицейские не «просто» пробивали данные, но и дали доступ неизвестным (якобы украинцам) для входа в информационные системы, откуда скачивались данные.

Что это означает? Находясь где угодно можно в любой момент выяснить интересующую информацию о ком угодно. Правда, по словам собеседника OBOZREVATEL в разведке, «скорее всего большой массив данных из России уже давно в распоряжении украинцев».

«Что касается конкретного случая о «зачистке» в Москве, то похоже, что ФСБ просто набивает себе цену, добавляет значимости раскрытому делу. Это как с задержаниями на оккупированной территории «диверсантов» и кучей «обнаруженных» тайников со взрывчаткой и оружием. Просто пыль в глаза», – убежден офицер.

В любом случае ясно одно: российским «правоохранителям» в принципе все равно, кому продавать информацию – в том числе и о родных Z-оккупантах. А это не может не радовать, потому что они должны ответить за все свои преступления.

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