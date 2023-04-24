«Бомбардировку Воронежа» решили начать с Белгорода 3 24.04.2023, 18:05

1,690

Почему россияне начали бомбить свои города.

В городе Белгороде, где ранее прямо на проезжей части взорвалась мощная авиационная бомба, упавшая боевого самолета Су-34, обнаружен еще один такой же «подарок» (снаряд ФАБ-500), по счастью, не сдетонировавший. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили СМИ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

На распространенных в соцсетях снимках видно, как саперы откапывают глубоко зарывшуюся в землю бомбу. По информации губернатора, специалисты Минобороны РФ решили обезвредить ее на полигоне. По предварительным данным, также было принято решение об эвакуации жителей около двух десятков многоэтажек, находящих поблизости от ЧП.

Как утверждает Baza, авиабомба вначале задела многоквартирный дом, снеся балконы на трех этажах.

В Минобороны РФ падение первой авиабомбы объяснили «нештатным сходом авиационного боеприпаса». В результате ЧП три человека пострадали, повреждено несколько автомобилей. В одном из домов разрушены четыре квартиры.

До этого, согласно сообщениям СМИ, Белгород не раз страдал от действий российских ПВО.

«Чем дольше будет длиться эта война, тем больше будет подобных случаев»

Трагедии, которая могла бы привести к многочисленным жертвам, удалось избежать просто чудом, заметил в комментарии Русской службе «Голоса Америки» главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин. Как он считает, если бы взорвалась вторая бомба, мало точно никому не показалось бы.

«Вот таким кошмарным способом сбываются расхожие шутки по поводу «бомбардировок Воронежа» (этот город находится по соседству с Белгородом – В.В.), – добавил он. – Такая пошла война с «нацистами», и это очень плохо вяжется с тем, что обещала ранее пропаганда и о чем мечтали кремлевские стратеги… Россиянам, увы, пора свыкаться с мыслью: чем дольше будет длиться эта война, тем больше будет подобных случаев. В прифронтовых городах и поселках жить становится попросту опасно. Тут может прилететь и от своих, и от чужих».

Вместе с тем Александр Рыклин затруднился сказать, способны ли такие ЧП серьезно поменять восприятие россиянами войны: «Конечно, верить дурацким соцопросам, которые говорят про 80% поддержки населением путинского курса и войны, не стоит. Это полная ерунда. Соцопросы во время войны ничего, тем более в запуганной России. Думаю, настроение общества все-таки каким-то образом меняется, но эти процесс пока весьма неясны и неоднозначны. Налицо лишь ощущение полной «безнадеги» и неотвратимости приближающегося ужаса. И пусть никого не обманывают заполненные рестораны и концертные залы в Москве. Это ни о чем не свидетельствует. В России плохо, душно, и это не может не отражаться на состоянии умов людей».

В этом смысле все будет зависеть от того, как пойдет широко анонсированное наступление украинских войск, полагает главред «Ежедневного журнала». Но веры в путинские мантры в любом случае уже сильно подорвана, резюмировал он.

В свою очередь, оппозиционный российских политик Леонид Гозман считает, что происшествие в Белгороде плохо вяжется с «кремлевскими байками» о том, что всё идет по плану. По его словам, если в Москве и был план, то он рухнул с первых дней войны.

«С тех пор так всё так и поехало, – уточнил собеседник «Голоса Америки». – Избавившись от иллюзий взять Киев, они в скором времени будут готовы отказаться и от того, чтобы очистить от «нацистов» Луганскую и Донецкую области. Но, полагаю, все равно продолжат говорить, что все идет по плану».

Интересно тут и другое, продолжил Леонид Гозман: «В Москве настолько не желают признать технической возможности Украины бомбить российские города, что оказались готовыми даже расписаться в бардаке, творящемся в вооруженных силах, взяв ответственность за «бомбардировку» Белгорода на себя. Это до некоторой степени неожиданно. Все остальное совершенно логично. Вооружение путинской армии не только далеко от совершенства, но еще и становится смертельно опасно для собственных граждан».

Политик также склоняется к мысли, что подобные истории способны существенно изменить настроение россиян в контексте агрессии против Украины. «Недовольство среди населения растет и будет расти. Возможности пропаганды велики, но не безграничны. Истинную картину происходящего все равно скрыть не удается. Желание уклониться от участия в бойне тоже будет расти. Люди в России в основной своей массе вполне вменяемы. Они хорошо осознают, что властям глубоко начхать на них и что спасение утопающих – дело рук самих утопающих», – заключил Леонид Гозман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».