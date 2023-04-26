Лукашенко помогает россиянам похищать детей из оккупированной части Украины 4 26.04.2023, 10:23

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Более тысяч маленьких украинцев привезут в Минскую область.

Режим Лукашенко помогает Российской Федерации похищать украинских детей. Более тысяч маленьких украинцев приедут в лагерь в Минской области.

«Беларусь продолжает оказывать поддержку пострадавшим от боевых действий регионам. На этот раз во вторую смену вместе с ребятами из ДНР и ЛНР впервые прибыла группа из Запорожской области (100 ребят). Тем самым мы расширяем географию оказания помощи. В наш фонд обратился общественный деятель из Запорожья Владимир Рогов с просьбой оказать поддержку в оздоровлении детей из его региона в Беларуси», — цитирует пособника режима Лукашенко Алексея Талая БелТА.

По его словам, незаконное перемещение детей из Украины проходит по поручению Лукашенко.

Как пишет unian.net, 28 марта в Минреинтеграции Украины сообщили, что известно о более 19,5 тысяч депортированных оккупантами детей. При этом на временно оккупированных территориях Украины и в РФ находятся около 4 390 детей-сирот и детей, который остались без родительской опеки.

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