Опубликовано полное видео ликвидации российского пропагандиста Татарского
- 3.04.2023, 23:13
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«Военкор» был взорван 2 апреля в Санкт-Петербурге.
В сети появилось полное видео ликвидации российского пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского).
2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва был ликвидирован российский пропагандист Максим Фомин более известный как Владлен Татарский.
В результате взрыва еще 25 человек получили ранения.
Подозреваемая в ликвидации Татарского Дарья Трепова задержана.