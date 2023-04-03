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Опубликовано полное видео ликвидации российского пропагандиста Татарского

  • 3.04.2023, 23:13
  • 1,988
Опубликовано полное видео ликвидации российского пропагандиста Татарского

«Военкор» был взорван 2 апреля в Санкт-Петербурге.

В сети появилось полное видео ликвидации российского пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского).

2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва был ликвидирован российский пропагандист Максим Фомин более известный как Владлен Татарский.

В результате взрыва еще 25 человек получили ранения.

Подозреваемая в ликвидации Татарского Дарья Трепова задержана.

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