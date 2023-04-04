Вето-переворот 1 Аббас Галлямов

4.04.2023, 17:24

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Аббас Галлямов

Во что может быть оформлен заговор российских элит.

Путин всё более активно заменяет политические механизмы управления страной силовым инструментарием. Это неизбежно ведёт к росту влияния «ястребов» вроде Сечина и Патрушева. В какой-то момент доминирующим станет ощущение, что их приход к власти неизбежен. Президент стареет и естественным преемником в складывающейся ситуации представляется сын Николая Патрушева Дмитрий.

Когда мы рассуждаем о перспективах свержения режима в результате заговора элит, то должны иметь в виду, что последний может быть оформлен не как восстание против Путина, а как попытка переломить тренд, ведущий к окончательному торжеству в России политиков черносотенного толка.

Подобная постановка вопроса способна существенно облегчить дело организации заговора. Начать договариваться со слов «надо что-то делать с Патрушевым» гораздо легче, чем заявить при первом же разговоре: «Надо что-то делать с Путиным». Необходимо понимать, что ни Ковальчуки, ни Собянин, ни Медведев, ни Мишустин, ни Кириенко клану Патрушевых на верность не присягали и никаких обязательств по отношению к нему не имеют. При этом они понимают, что в случае его воцарения для них настанут мрачные времена. Как когда-то при Сталине чекисты занялись поиском бывших меньшевиков, левых эсеров и прочих примкнувших, так и при Патрушеве-Сечине они начнут ставить к стенке любого, кто в 90-е хоть раз пожал руку западному политику и сказал что-то о пользе демократии.

Короче, заговор может быть оформлен не столько как попытка свергнуть уходящего правителя, сколько как желание остановить представляющегося неприемлемым преемника. В конце концов, Путин сам долгое время поощрял ненависть одних представителей истеблишмента к другим. Прочно связав свою судьбу с одним кланом, он становится петлёй на шее для других.

В политологии есть такое понятие как «вето-переворот». От других типов силового посягательства на власть он отличается тем, что предпринимается не столько против правителя, сколько против наметившегося движения в направлении, признанном участниками заговора неприемлемым; не столько ради захвата власти, сколько ради изменения траектории движения.

Аббас Галлямов, t.me

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