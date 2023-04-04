Узбекистан вслед за Казахстаном отказался от гастролей поддержавших войну российских артистов 4.04.2023, 20:59

Узбекистан отменил музыкальный фестиваль «Жара» с участием российских артистов.

Узбекистан отменил музыкальный фестиваль «Жара» с участием российских артистов, поддерживающих вторжение Кремля в Украину, сообщает AFP со ссылкой на официальных лиц. Мероприятие должно было пройти в Ташкенте 20 и 21 мая.

«Фестиваль отменен из-за участия российских певцов и их публикаций в социальных сетях», — сообщил агентству представитель iTicket, главной службы бронирования билетов Узбекистана. В телеграм-канале сервиса говорится, что «текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий».

Один из основателей фестиваля Григорий Лепс находится под санкциями Евросоюза и Швейцарии за публичную поддержку войны против Украины и концерты на оккупированных территориях. Также на мероприятии должна была выступить Ольга Бузова, которая ездила в Донбасс и высмеивала бегущих от мобилизации россиян.

Официальная страница фестиваля в Instagram была удалена. Представитель ташкентской милиции сообщил AFP, что «Жару» отменили «по распоряжению Министерства внутренних дел». На вопрос, было ли это связано с присутствием российских артистов, которые поддержали войну в Украине, он сказал: «Это так».

Против проведения в Ташкенте фестиваля «Жара» выступили многие узбекистанцы. Блогер Мирзаёр Эркинов призвал бойкотировать мероприятие из-за участия в нем «z-артистов, которые поддерживаются Кремлем и поддерживают Кремль». Активисты из Узбекистана устроили «виртуальный» протест, публикуя посты с хештегами #StopKremlinPropaganda и #StopRussianPropaganda.

Ранее аналогичное решение об отмене «Жары» приняли Казахстан и Азербайджан. Страны объяснили это «ситуацией в мире».

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