Совпасть4
- Андрей Санников
- 7.04.2023, 8:00
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«Синепалость» сдохла, а Беларусь жыве!
Смотрю, слушаю, читаю, принимаю, отрицаю, возмущаюсь, соглашаюсь, реагирую, пишу, переписываю, радуюсь, злюсь, стыжусь, горжусь, понимаю, не принимаю, сдерживаюсь, не сдерживаюсь, ненавижу, брезгую, держусь...
Эти все состояния связаны только и исключительно с Беларусью, с домом.
У многих, уверен, так же.
Только вот совпасть в своих эмоциях, решениях, подходах мы никак не можем.
И это я не про сейчас, а про раньше и немножко про потом.
Много было попыток изменить ситуацию. Всегда пересекались разные подходы оппозиционных центров, приправленные изрядной долей гэбешных сценариев. Редко были взаимодополняемыми, чаще конкурентными.
И все же удавалось создавать реальные окна возможностей. И все эти окна открывались только благодаря улице, на которую выходили как на бой. Это и был бой, битва со злом.
И только общенародные протесты с этим злом покончат. Надо просто всем нам совпасть в осознании и принятии этого факта.
После упущенных возможностей всегда проходили разборки, чаще всего под руководством гэбни. Их цель была понятна: деморализовать активистов, внедрить в оппозицию еще больше агентуры и обеспечить режиму несколько лет более-менее спокойного существования.
Через все это нужно было пройти и выстоять.
Справлялись и открывали новые окна возможностей.
После каждого общественного взрыва в Беларуси прибавлялось политзаключенных. Их освобождали только под давлением санкций.
Нет другого эффективного инструмента для спасения жизни людей, которых Лукашенко убивает в тюрьмах и колониях.
Смягчаются санкции – усиливаются репрессии. Это факт, трагический и многократно подтвержденный.
В 2020-м, казалось бы, все сложилось, все совпали в своей ненависти к режиму и люди были на мобилизационном пике, но вновь начали изобретать изобретения.
Протесты, которых пыталась избежать не власть, а участвовавшая в «выборах» оппозиция, были подавлены, а десятки тысяч людей оказались в тюрьмах, где их сегодня вновь убивают, а мы вновь спорим, нужны ли санкции для их освобождения. Даже не для освобождения, а для спасений их жизней.
То, что происходит в Беларуси сегодня, ужасает. Лукашенко превратил нашу страну в концлагерь.
Но безумные каждодневные репрессии свидетельствуют о том, в каком страхе он живет.
И ему есть чего боятся. С каждым арестом, каждым приговором, каждым карцером для политзаключенных ненависть к нему растет.
В концлагере не может быть иначе: пленные ненавидят надзирателей, капо и начальника лагеря, и все вместе - узники, надзиратели и капо - ненавидят коменданта.
Уверен, что жгучее желание избавиться от преступной клики время от времени испытывает и большинство так называемых силовиков. Их желания прежде по времени не совпадали с нашими, но они обязательно совпадут.
Как замечательно подметил аргентинский писатель Эрнесто Сабато «прошлое не заканчивается для всех одновременно».
Наше прошлое само себя назвало «синепалым». Оно вцепилось в нас и в страну, пытаясь уничтожить тех, кто от него освободился , и подчинить тех, кто еще не нашел в себе сил отшвырнуть эту «синепалость».
Если внимательно присмотреться к режиму, то не так много отморозков держится за эту дряхлую власть и дубинками подпирает ее. Несколько потерявших человеческий облик карателей и несколько откровенных болванов.
Только их этот режим кормит, поит и крышует. Для остальных жизни при Лукашенко уже не будет. Не для оппозиции, а для всех: у кормушки, не у кормушки, в городе или в деревне.
«Синепалость» достигла той стадии, когда она нужна только жЫвотным. Но не каждый, даже отморозок, готов признать себя таковым. Не каждый приходит домой, если после всего у него еще осталось куда и к кому приходить, и учит детей быть скотами.
Мы обязательно создадим новое окно возможностей.
Когда оно откроется нам всем обязательно надо в эмоциях и решимости совпасть во времени и пространстве.
Совпасть и понять, что «синепалость» сдохла, а Беларусь жыве!
Андрей Санников, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», «Фейсбук»