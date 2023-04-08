Как католики празднуют Пасху и что можно и нельзя делать в этот день 3 8.04.2023, 15:09

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Главные символы, традиции и приметы праздника.

В 2023 году католическую Пасху празднуют в воскресенье, 9 апреля. Несмотря на то, что православная Пасха будет праздновать на неделю позже, Воскресение Христово является важнейшим и величественным праздником для двух вероисповеданий, пишет bgmedia.site.

В течение Великой субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и все, что приготовлено к праздничному столу.

Вечером Великой субботы, в канун наступления Воскресения Христова, в католических храмах совершается Навечерие Пасхи, которое начинается с Литургии Света. Перед храмом разводится костер, от которого священнослужитель со словами «Свет Христа, воскресающего во славе, да рассеет тьму в сердцах и душах» зажигает пасхал — большую пасхальную свечу. Затем со свечой в руке священник входит в храм, где потушены все огни. Он провозглашает известие о воскрешении Иисуса — древний гимн Exsultet. Только после этого все остальные могут зажечь свечи.

Традиции католической Пасхи

Утро воскресенья начинается с благословения огня и воды. Святой водой окропляют пасхальную еду, а святой огонь разносят по домам и зажигают специальные пасхальные свечи, которые очищают дом.

Католики отмечают праздник в кругу семьи. Столы украшают свечами и букетами. Главными блюдами являются освященные крашеные яйца, куличи, различные мясные блюда, кролик, индейка или курица.

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки — возлюбленным.

Католические христиане празднуют Пасху два дня. В ряде стран оба дня являются государственными выходными.

В течение всей Пасхальной недели верующие посещают богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.

Символы праздника

Символ праздника — крашеные яйца. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным.

Каждое пасхальное яйцо имеет свое значение: красный — жертвенная смерть Иисуса Христа; желтый — просветление и мудрость; зеленый — молодость и невинность; синий — холод; оранжевый — сила, выносливость, амбиции; белый — чистота.

Считают, что яйца приносит пасхальный кролик, который тоже считается символом праздника. Фигурками пушистого животного украшают дом и дарят их друг другу. Также выпекают фигурки из теста в виде кроликов с яйцом внутри. Если кому-то попадется булочка с яйцом, то он будет особенно успешен весь год до следующего праздника.

В католических странах у детей есть свои пасхальные развлечения. Одна из любимых игр — поиск яиц. Кто-нибудь из взрослых заранее прячет в разных местах яйца с сюрпризами. Это картонные, пластиковые, склеенные конвертики в форме яиц с маленькими подарками. Ребенок, который найдет больше всех спрятанных яиц, получает приз.

Что принято делать на католическую Пасху

Рано утром верующие идут в храмы для участия в Пасхальной службе, где благодарят Христа за Его Жертву;

Вернувшись из церкви, семья собирается за одним столом на праздничный завтрак, который начинают с освященных яиц;

В Пасху принято ходить в гости и принимать гостей у себя, вместе празднуя Христово Воскресенье, идя в гости принято брать с собой паcху.

Что нельзя делать на католическую Пасху

Пасха — один из крупнейших церковных праздников, работать в этот день строго запрещено, убираться тоже;

Нельзя отказывать в милостыне или помощи тем, кто о них просит;

На Пасху запрещено ходить на кладбище;

День Воскресения Христова — время радости и света, нельзя грустить и предаваться печали;

Также под запретом ссоры и конфликты;

Нельзя также сквернословить, сплетничать и осуждать других людей;

В этот день не принято венчаться;

Нельзя также выбрасывать освященные продукты, их лучше сжечь.

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