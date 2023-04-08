Биологи нашли способ заблокировать накопление жира при переедании 2 8.04.2023, 18:26

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Эксперимент уже успешно провели на мышах.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине обнаружили, что «блокировка» белка SAPS3 позволяет мышам поддерживать нормальный обмен веществ при высокожировой диете. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Биологи сосредоточились на белковом комплексе под названием AMPK, который участвует в контроле энергетического баланса организма. Например, при низком уровне сахара в крови AMPK может ускорить расщепление жиров, чтобы получить из них энергию. Ученым известно, что потребление большого количества жира блокирует активность AMPK, что приводит к нарушению баланса метаболизма. Однако до сих пор не было изучено, как именно клетки блокируют этот механизм.

Ученые предположили, что компонент AMPK под названием SAPS3 играет важную роль в этом процессе. Они попробовали заблокировать SAPS3 у мышей и кормили их пищей с долей жира 45%.

Это позволило мышам поддерживать нормальный энергетический баланс, несмотря на употребление большого количества жира. Они поддерживали нормальный вес, избегая ожирения и развития диабета.

Исследователи начали работу по созданию молекул, которые могли бы блокировать SAPS3 и восстанавливать нормальный метаболизм.

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