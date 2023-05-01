А так топали ножками Сергей Фурса

1.05.2023, 11:53

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Сергей Фурса

Путин издал указ об исполнении санкций.

Но не путайте. Это не коварный Запад надавил на один из пупов и полюсов биполярного мира, а русский царь лично сам приказал прислушиваться и выполнять санкции. Так захотел. А если Путин что-то захотел, то все, ничто его не остановит.

О чем идет речь? Путин издал указ, внесший изменения в свой предыдущий указ, в котором сказал, что дружественным странам нефть можно продавать и в рамках потолка. Потолка, установленного недружественными странами в рамках санкций в отношении российской нефти.

Есть. Дружественным странам нефть продавать, как это сказано в санкциях. А вот не дружественным странам продавать дорого. Кто такие недружественные страны? Это те, кто ввел санкции. То есть, это те страны, которые ввели эмбарго на российскую нефть. То есть Путин отдал приказ продавать нефть дорого тем странам, которые нефть не покупают. А дешево тем, кто покупает.

И не путайте. Это не великая Россия прогнулась. Россию никто не поставит на колени. Это Путин лично просто захотел.

А так топали ножками. Так кричали, что никогда и ни за что не будут выполнять санкции. И вообще, ваши санкции не работают. А тут раз и сами захотели работать в рамках установленных правил.

Потому что что? Потому что так захотели.

Наверное, не захотели повторить историю с газом. Когда пошли с газовой войной на Европу и оказались с голой задницей. И размером экспорта в 50 млрд кубометров (всего экспорта, вместе с турками, китайцами и другими), что является рекордом со времен Брежнева. В прошлом году, когда они уже прикручивали вентиль и взрывали свои северные потоки, экспорт был 100. А в этом году 50. А ведь были времена, когда одна «зубожинка» подписывала контракт по закупке газа одной только Украиной на 52 млрд кубометров. А сейчас весь экспорт 50. Конечно, в таких условиях гордый Путин начинает понимать, что лучше не выпендриваться.

А так — да, санкции не работают. Совершенно. И Путин снова всех переиграл.

Сергей Фурса, New Voice

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