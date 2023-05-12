Китай впервые с начала войны отправляет переговорщика в Украину 12.05.2023, 14:39

1,552

Дипломатического турне стартует 15 мая.

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй впервые с начала вторжения России приедет в Украину, чтобы «содействовать мирным переговорам», сообщает CNN.

В ходе дипломатического турне, которое стартует 15 мая, китайский дипломат также посетит Польшу, Францию, Германию и Россию, где обсудит варианты политическое урегулирования украинского кризиса.

«Визит китайского представителя в заинтересованные страны является еще одним проявлением приверженности Китая продвижению переговоров, полностью демонстрируя, что Китай твердо стоит на стороне мира», — заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь (цитата по CNN).

Поездка Ли Хуэя в Украину состоится после того, как в конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел первый с начала войны телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время этого разговора китайский лидер пообещал, что направит спецпредставителя Пекина в Киев для консультаций. Позднее МИД КНР назвал в качестве уполномоченного посланника Ли Хуэя.

Спецпредставитель Китая в течение десяти лет — с 2009 по 2019 год — был послом КНР в России. Перед уходом в отставку он опубликовал статью в агентстве ТАСС, в которой заявил, что годы работы в России были самыми запоминающимися в его дипломатической карьере. Президент РФ Владимир Путин наградил Ли Хуэя «Орденом Дружба».

В годовщину начала войны в Украине Пекин опубликовал свой мирный план из 12 пунктов. Он призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить мирные переговоры и снять санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал план скорее высказыванием мыслей, более того, он отметил, что в китайском предложении нет пункта о выводе российских войск с украинской территории. Тем не менее Зеленский подчеркнул позитивный сдвиг — Китай начал говорить о войне.

В Москве приветствовали план Китай. В частности, Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином в марте заявил, что предложения Пекина могут лечь в основу мирного урегулирования.

Между тем глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Борель предупредил глав МИД стран ЕС, что Китай может воспользоваться «геополитическим преимуществом» в случае поражения России в войне против Украины. На этом фоне ЕС «приветствует все действительно позитивные шаги, сделанные Китаем, направленные на поиск решения» конфликта, подчеркнул Боррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».