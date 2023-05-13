«Если хотите белорусскую – езжайте на «Таборы» и покупайте ее за 35 рублей» 13.05.2023, 14:18

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Почем продают «витамины» на рынках в Минске.

С приближением лета цены на ягоды постепенно снижаются. Не так быстро, как многим бы хотелось, но все равно приятно.

Если зимой клубника продавалась и по 20, и по 30 рублей за килограмм. То сейчас можно купить красную ягоду и за 15.

Журналисты tochka.by посмотрели на Западном рынке в Минске, откуда везут клубничку для народа и почем ее реализуют. Заодно приценились и к другой ягоде – голубике. Но цены – космические.

Цена клубники на рынке в Минске

На прилавках с каждым днем все больше клубники. Но пока белорусской ягоды не видно.

«Если хотите белорусскую – езжайте на «Таборы» и покупайте ее за 35 рублей», – резко ответила продавец на Западном рынке.

По ее словам, греческая будет даже слаще, чем отечественная.

«Белорусская в это время кисловатая. А греческая крупная и сладкая. И дешевле в два раза. Обе выращены в парниках. Думаете, белорусская сама по себе росла на грядке?», – задала вопрос женщина и предложила попробовать импортную ягоду.

Пробуем – клубника действительно сладкая и сочная. И нет химического привкуса. Цена такого удовольствия – 15 рублей за кило.

«Ждем, когда цены пойдут вниз»

В торговой точке по соседству реализуют греческую ягоду по 17,50 за килограмм. Естественно, продавец нахваливает:

«Сейчас греческая стала вкуснее местной. Да, пока дороговато, мы сами ждем, когда пойдет цена вниз. Но люди берут – детям, себе попробовать. Кто-то на 10 рублей возьмет, кто-то – на пять. Как у кого дела с доходами»

Белорусская клубника тоже будет в продаже, но попозже, заверяет продавец.

«Надо июня подождать. Потому что солнца мало, парники топить надо».

А вот азербайджанскую клубнику почему-то не рекомендуют покупать:

«Ни в куса, ни аромата. Впервые в этом году увидели клубнику из Азербайджана. Ранее была испанская, греческая, наша. Где они ее там выращивают – понятия не имею. Но везут азербайджанцы фурами напрямую».

Почем голубика?

На рынке активно продают и еще одну любимую белорусами ягоду – голубику. А вот черники пока нет.

«Голубика испанская. Можно взять сто или двести грамм, не обязательно кило», – говорят за прилавком.

Цена на голубику кусается – 60 рублей за 1 кг. То есть 100 г витаминной ягоды обойдется в 6 рублей, что тоже недешево.

Продают голубику и в больших стаканах – по 20 рублей за штуку.

А что с ценами на Комаровке?

На днях в Instagram-аккаунте Комаровского рынка появился обзор цен на клубнику, другие ягоды.

Так, судя по видео, черешня продается по 12,99 рублей за кило. Есть вариант и дороже – 25 рублей за кило. А есть и за 99.

Черешня, судя по надписям на ценниках, из Узбекистана.

Появились и абрикосы из Узбекистана. Килограмм стоит 22 рубля за кило.

Три совета по выбору клубники

Если вы любитель клубники, то вам наверняка пригодятся советы по выбору ягоды в магазине и на рынке. Вот на что нужно обратить внимание.

Аромат. Сладкий, медовый аромат – признак свежей ягоды. Долго лежавшая клубника может не пахнуть вообще либо иметь запах брожения.

Цвет. Клубника не дозревает после того, как собрана. Поэтому если она имеет светловатый оттенок или зеленые пятна – значит ее рано собрали, а потому такая ягода уже не нальется соком. Лучше такую не покупайте.

Размер. Фермеры утверждают: клубника растет уже с определенным количеством вкусовых единиц. И чем больше ягода становится по размеру, тем больше таких единиц она расходует. А значит, самая большая клубника – не самая вкусная. Берите среднюю, но и не мельчите.

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