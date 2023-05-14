В Минске объявили войну одуванчикам 14 14.05.2023, 19:58

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Часть газонов обработают специальными средствами уже нынешним летом.

В Минске объявили войну одуванчикам на газонах, потому что они плодовиты, портят вид газонов и лезут в цветники, сообщает агентство «Минск-Новости». Тема одуванчиков поднималась на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий.

По словам гендиректора «Минскзеленстроя» Александра Ермоловича, обрабатывать гербицидом, который убивает сорняки, следует больше территории, чем это делается сейчас, и причем во всех районах города.

Идеальное время для действенной борьбы с одуванчиками – конец июля и август. В это время, по мнению специалиста, стоит обработать хотя бы десять процентов территории, которую скашивают.

- Как показала практика, гербицидная обработка в предосенний период наиболее эффективна. После нее весной не вырастает более 70 % одуванчиков, – подчеркнул Ермолович.

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