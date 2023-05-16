Россиянка устроила истерику после того, как ей запретили исполнить гимн РФ в Крыму 6 16.05.2023, 12:38

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Видео из Евпатории.

Во временно оккупированном Крыму гражданка страны-агрессора РФ устроила скандал из-за того, что ей не разрешили спеть гимн России. Инцидент произошел в одном из заведений Евпатории, а соответствующее видео опубликовали в Сети.

Жена оккупанта попыталась испортить впечатление от исполнения армянской песни и разбавить вечер гимном РФ. Владельцы ей отказали, передает ЧП/Крым.

«Мы с компанией, сидя за столом, услышали, как парень пел армянскую песню, решили спеть гимн России, на что нам категорически отказали», - сказала она.

Женщина разразилась обвинениями и заявила, что ее муж участвовал в двух войнах в Сирии, а также в так называемой «СВО», то есть в захватнической войне РФ в Украине.

«Я его ждала беременная семь месяцев, почему я в вашем заведении не могу спеть гимн России? Ответьте мне на вопрос, на каком основании вы здесь вообще работаете, что ваши работники отвечают мне «Нет», - истерично кричит она в кадре.

Также россиянка пригрозила написать заявление в полицию.

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