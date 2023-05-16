Жену экс-канцлера Шредера уволили из-за празднования Дня победы в посольстве РФ в Берлине 6 16.05.2023, 12:55

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Трудовые отношения были прекращены «с немедленным вступлением в силу».

Жена экс-канцлера Германии Герхарда Шредера была уволена с должности торгового представителя немецкого государственного бизнес-агентства из-за присутствия на приеме в честь Дня Победы в посольстве России в Берлине.

Трудовые отношения между Соен Шредер-Ким и NRW.Global Business были прекращены «без предварительного уведомления и с немедленным вступлением в силу», заявил во вторник представитель министерства экономики западногерманской земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщает The Guardian.

Просочившиеся фотографии показали, что Шредер и его супруга были на приеме в российском посольстве в Берлине 9 мая, что вызвало дальнейшую критику в адрес опального бывшего главы правительства социал-демократа, который отказался отрицать свою дружбу с Владимиром Путиным и деловые связи с Россией в несмотря на атаку Кремля на Украину.

55-летняя Шредер-Ким работала представителем Южной Кореи в агентстве по продвижению внешней торговли Северного Рейна-Вестфалии в течение одиннадцати лет, и эту должность она до сих пор указала в своем профиле на LinkedIn во вторник.

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